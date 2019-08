Milan-Brescia oggi in tv 31 agosto | orario d’inizio | diretta streaming | canale e

Fonte : oasport

Grande attesa per la seconda giornata della Serie A 2019/2020 che vede in programma il Milan sfidare questa sera, 31 agosto alle ore 18:00, il Brescia a San Siro. I ragazzi di mister Giampaolo arrivano dalla terribile sconfitta di Udine per 1 a 0 di settimana scorsa e cercheranno nel calore del pubblico casalingo un'ulteriore motivazione per ritrovare la via della vittoria e ripartire dimenticando la prima di campionato. Il neopromosso Brescia di Corini al contrario ha ottenuto i primi tre punti della stagione vincendo a sorpresa in casa del Cagliari e proverà a continuare sulle ali dell'entusiasmo consapevole di avere poco da perdere in questo secondo incontro. Milan-Brescia sarà uno dei tre match che verranno trasmessi in esclusiva da DAZN.

