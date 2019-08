Milan-Brescia | le parole di Corini e Giampaolo al termine del match

Serie A - il Milan batte il Brescia 1 a 0 : Calhanoglu regala la prima vittoria a Giampaolo : Un gol di Calhanoglu basta al Milan per battere il Brescia e riscattare la sconfitta all’esordio in campionato. I rossoneri ottengono i primi tre punti davanti al pubblico di San Siro con una prestazione non ancora impeccabile. L’1-0 va però stretto al diavolo, che nel finale sfiora più volte il raddoppio. Giampaolo vara un altro Milan dopo la falsa partenza di Udine e a sorpresa inserisce nell’undici iniziale André Silva al posto di Piatek, ...

Pagelle e Highlights 2^ giornata : Milan-Brescia 1-0 - decide Calhanoglu. Soriano gela la SPAL al 93' : Pagelle 2 giornata- Tutto pronto per la 2 giornata di campionato. Si partirà con la sfida tra Bologna-SPAL. Padroni di casa pronti a partire con il piede giusto tra le mura amiche, ospiti pronti a vender cara la pelle per cercare di rendere complicati i piani bolognesi. Massima attenzione anche alle due super sfida di […] L'articolo Pagelle e Highlights 2^ giornata: Milan-Brescia 1-0, decide Calhanoglu. Soriano gela la SPAL al 93′ ...

Milan - buona la prima a San Siro : Calhanoglu segna di testa - Brescia battuto 1-0 : Grazie a un gol di testa di Calhanoglu al 12mo minuto, il Milan ha superato 1-0 il Brescia nell’esordio stagionale a San Siro. La schiacciata in rete del centrocampista turco è arrivata su assist di Suso. A sorpresa Giampaolo è partito con Andrè Silva al centro dell’attacco e Piatek è entrato solo n

Milan - ‘albero di Natale’ senza regali. Vittoria sul Brescia - ma prestazione sufficiente : i big si svegliano - ora servono i gol : Il Milan batte 1-0 il Brescia all’esordio a San Siro. prestazione sufficiente dei rossoneri: i big si svegliano, ma mancano i gol delle punte Dopo un esordio sconcertante ad Udine, il Milan torna in campo nella seconda giornata di Serie A con la voglia di far bene davanti al proprio pubblico e ottenere il primo successo della stagione. Missione compiuta, ma prestazione rivedibile. Giampaolo aveva promesso un nuovo modulo e ha ...

Milan-Brescia 1-0 - Calhanoglu decisivo : progressi rossoneri - ma che sofferenza : Davanti a 50.000 spettatori il Diavolo trova a San Siro il primo successo stagionale. Piatek e Paquetá (un palo) partono in panchina per scelta tecnica. Delude André Silva

Milan - ‘albero di Natale’ senza regali. Vittoria sul Brescia - ma prestazione sufficiente : c’è carenza di gol! : Il Milan batte 1-0 il Brescia all’esordio a San Siro. prestazione sufficiente dei rossoneri: i big si svegliano, ma mancano i gol delle punte Dopo un esordio sconcertante ad Udine, il Milan torna in campo nella seconda giornata di Serie A con la voglia di far bene davanti al proprio pubblico e ottenere il primo successo della stagione. Missione compiuta, ma prestazione rivedibile. Giampaolo aveva promesso un nuovo modulo e ha presentato un ...

Milan-Brescia 1-0 - le pagelle di CalcioWeb : attacchi spenti - Bisoli come fai? [FOTO] : Milan-Brescia, le pagelle di CalcioWeb – Si è appena concluso il secondo anticipo della seconda giornata di Serie A, la prima gara del sabato: di fronte Milan e Brescia. Rossoneri in cerca di riscatto dopo il brutto esordio con sconfitta ad Udine, Rondinelle sulle ali dell’entusiasmo dopo il successo di Cagliari al debutto. Le pagelle di CalcioWeb, in alto la FOTOGALLERY del match. MILAN Donnarumma 6 – Potrebbe fare il ...

VIDEO Milan-Brescia 1-0 : Highlights - gol e sintesi. Decide Calhanoglu : Il Milan si riscatta nell’anticipo odierno delle 18.00 della seconda giornata della Serie A di calcio e dopo la sconfitta ad Udie nel turno inaugurale, oggi a San Siro regola per 1-0 il Brescia. Decisiva per gli uomini di Giampaolo, la marcatura di Calhanoglu, siglata al 12′ del primo tempo. Highlights Milan-Brescia IL VANTAGGIO ROSSONERO DI Calhanoglu #ACMilan 1:0 #Brescia | #SerieA | Day 2 | #Calhanoglu, 12#MilanBrescia telegram ...

Anticipo Serie A - Milan-Brescia 1-0 : Il Milan vince ma che fatica per battere 1-0 il Brescia a San Siro nell'Anticipo della seconda giornata. Dopo il ko di Udine,i rossoneri cercano il riscatto. E al 12' sbloccano: azione sulla destra di Suso,cross perfetto per Calhanoglu che di testa batte Joronen. Brescia reagisce e sfiora il pari con Bisoli (20') e con Sabelli (para Donnarumma al 35'). Chance anche per Andrè Silva (21'). Nella ripresa rondinelle in avanti, Milan pericoloso in ...

Milan-Brescia - gli highlights del match – VIDEO : Milan-Brescia, gli highlights del match – VIDEO highlights Milan Brescia| Seconda giornata in Serie A per Milan e Brescia in questa stagione. Ecco come è andata a finire la partita tra queste due compagini. Gli highlights di Milan – Brescia L'articolo Milan-Brescia, gli highlights del match – VIDEO proviene da ForzAzzurri.net.

Live Milan-Brescia 1-0 : Calha segna - Donnarumma para : Milan e Brescia tornano ad affrontarsi a San Siro dopo quasi 8 anni: l'ultima volta, nel dicembre del 2010, fu 3-0 per i padroni di casa grazie alle marcature di Boateng , Robinho e Zlatan...

Milan-Brescia - Allegri e Galliani in tribuna : striscione per Mihajlovic ed indicazioni di mercato : ”Di nomi se ne sono fatti tanti ma il mercato e’ molto particolare. Le esigenze sono sportive e societarie. Noi siamo in mezzo e proviamo a fare il massimo. Correa? Vedremo, abbiamo ancora un giorno e mezzo e vedremo cosa riusciremo a fare”. Sono le importanti dichiarazioni ai microfoni di Dazn prima della gara contro il Brescia, del direttore sportivo del Milan, Paolo Maldini, sulle ultime ore di calciomercato. A San ...

Live Milan-Brescia 1-0 : fuori Piatek - segna Calhanoglu : Milan e Brescia tornano ad affrontarsi a San Siro dopo quasi 8 anni: l'ultima volta, nel dicembre del 2010, fu 3-0 per i padroni di casa grazie alle marcature di Boateng , Robinho e Zlatan...

Milan-Brescia 0-0 live - rossoneri alla ricerca del riscatto : Milan-Brescia live – Dopo il successo del Bologna contro la Spal si gioca il secondo match valido per la seconda giornata del campionato di Serie A, in campo Milan e Brescia in una partita che preannuncia emozioni. La squadra di Giampaolo è reduce dal ko all’esordio contro l’Udinese ed adesso non può permettersi un nuovo passo falso davanti al pubblico amico, di fronte la squadra di Corini reduce dal sorprendente successo ...