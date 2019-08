Milan | ‘albero di Natale’ senza regali Vittoria sul Brescia | ma prestazione sufficiente

Fonte : sportfair

(Di sabato 31 agosto 2019) Ilbatte 1-0 ilall’esordio a San Siro.dei rossoneri: i big si svegliano, ma mancano i gol delle punte Dopo un esordio sconcertante ad Udine, iltorna in campo nella seconda giornata di Serie A con la voglia di far bene davanti al proprio pubblico e ottenere il primo successo della stagione. Missione compiuta, marivedibile. Giampaolo aveva promesso un nuovo modulo e ha presentato un ‘albero di Natale‘ ancelottiano tanto caro ai tifosi rossoneri: Calhanoglu in mediana al posto di Paquetà e al fianco di Bennacer all’esordio dal primo minuto, Castillejo e Suso dietro l’unica punta… Andrè Silva! La grande novità di giornata, modulo a parte, è proprio l’esclusione per ‘scelta tecnica’ del bomber polacco, apparso abbastanza opaco nelle ultime uscite fra precampionato e ...

gfrancione11 : Questo più che un albero di natale mi sembra una Betulla... #Milan #MilanBrescia - now_milan : RT @milanismoit: Si va verso l'albero di Natale ?? La probabile formazione di #MilanBrescia ?? #milanismo - tempestaRN : Buongiorno. ?? Milan day finalmente. Ho letto la possibile formazione...fatemi dire che con sto albero di Natale (… -