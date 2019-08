Mihajlovic torna a casa | la sorpresa tenerissima della famiglia su Instagram

Il coraggio di Sinisa Mihajlovic - che torna ancora una volta in campo : Mihajlovic è tornatoMihajlovic è tornatoMihajlovic è tornatoMihajlovic è tornatoMihajlovic è tornatoMihajlovic è tornatoMihajlovic è tornatoMihajlovic è tornatoMihajlovic è tornatoMihajlovic è tornatoMihajlovic è tornatoMihajlovic è tornatoMihajlovic è tornatoMihajlovic è tornatoMihajlovic è tornatoMihajlovic è tornatoMihajlovic è tornatoMihajlovic è tornatoMihajlovic è tornatoPercorre il campo del Dall’Ara accolto da un boato, con gli ...

Bologna - le prime parole di Medel : “Contento di tornare in Italia. Su Mihajlovic…” : “Sono molto contento di tornare in Italia, penso di fare bene al Bologna. Sono stato in Turchia due anni, è un campionato competitivo di quanto mi aspettassi”. Queste le parole di Gary Medel a Sky Sport, il centrocampista cileno ritorna in Serie A. Accolto all’aeroporto dal club manager Marco Di Vaio, il ‘Pitbull’, ritroverà in rossoblu Palacio, definito “un amico, un grande giocatore oltre che una ...

"Ecco perché Sinisa è tornato in campo". Parla il medico di Mihajlovic : La presenza di Sinisa Mihajlovic in panchina, seppur non in modo costante, si potrebbe ripetere a breve anche in futuro. Il tecnico del Bologna, affetto da leucemia, "è un paziente esemplare" ed è allo stesso tempo il testimone del fatto che dopo 40 giorni di terapia "si può ricominciare" quella che era la vita antecedente alle cure: questo in sintesi il pensiero del direttore dell'Istituto di Ematologia Seragnoli del Policlinico ...

Mihajlovic torna in panchina a 40 giorni dall’annuncio della leucemia : i commoventi post social delle donne di Sinisa [GALLERY] : Le donne di casa Mihajlovc elogiano il loro guerriero: i post social della moglie di Sinisa e delle figlie Vicky e Virginia Sinisa Mihajlovic ha sorpreso tutti ieri sera a Verona: l’allenatore del Bologna dopo 40 giorni di cure dall’annuncio shock della leucemia che lo ha colpito, ha deciso di raggiungere i suoi giocatori e di guidarli all’esordio stagionale dalla panchina nel match contro il Verona. Sui social in ...

Mihajlovic è tornato : quanta commozione - quanto coraggio : Mihajlovic è tornatoMihajlovic è tornatoMihajlovic è tornatoMihajlovic è tornatoMihajlovic è tornatoMihajlovic è tornatoMihajlovic è tornatoMihajlovic è tornatoMihajlovic è tornatoMihajlovic è tornatoMihajlovic è tornatoMihajlovic è tornatoMihajlovic è tornatoMihajlovic è tornatoMihajlovic è tornatoMihajlovic è tornatoMihajlovic è tornatoMihajlovic è tornatoMihajlovic è tornatoLa gente allo stadio l’ha accolto cantando, saltellando di felicità, ...

Mihajlovic torna in campo - la commozione della moglie Arianna : Nonostante stia seguendo le cure per la leucemia, Siniša Mihajlovic è in panchina con il suo Bologna. Una decisione sostenuta dalla moglie Arianna, che ha esaltato il coraggio del marito con un tenero messaggio su Instagram. “I guerrieri si riconoscono da lontano. My Love”, questa la didascalia che accompagna una tenera foto di coppia, pubblicata dalla Rapaccioni poche ore prima che l’allenatore rossoblù scendesse in campo a ...

Mihajlovic torna in campo - la commozione della moglie Arianna : Nonostante stia seguendo le cure per la leucemia, Sinisa Mihajlovic è in panchina con il suo Bologna. Una decisione sostenuta dalla moglie Arianna, che ha esaltato il coraggio del marito con un tenero messaggio su Instagram. “I guerrieri si riconoscono da lontano. My Love”, questa la didascalia che accompagna una tenera foto di coppia, pubblicata dalla Rapaccioni poche ore prima che l’allenatore rossoblù scendesse in campo a ...