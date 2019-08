Micaela Ramazzotti infiamma il Festival di Venezia

Ecco il trailer di Vivere con Micaela Ramazzotti. A settembre il film : Una coppia in crisi, un uomo e una donna che per farsi notare dall’altro hanno bisogno di urlare e una figlia di sei anni alle prese con una spiccata fantasia e litigi di troppo. Vivere con Micaela Ramazzotti è la storia di una famiglia complicata e per questo è la storia di tutte le famiglie. Distribuito dalla 01 Distribution, Vivere è il nuovo film di Francesca Archibugi (già regista de Gli Sdraiati). La pellicola sarà presentata Fuori ...