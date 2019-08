Meteo Roma del 31-08-2019 ore 19 | 15

Fonte : romadailynews

(Di sabato 31 agosto 2019)appuntamento con ille previsioni del tempo per la giornata di domani a nord Italia tempo stabile e soleggiato Al mattino al pomeriggio previsti acquazzoni temporali su tutto l’arco alpino e gli Appennini fenomeni anche in serata andranno confinamento verso le pianure di Emiliagna e Veneto e in nottata anche su Piemonte e Lombardia al centro Italia tempo stabile al mattino molte nubi su lazio-abruzzo con deboli piogge o pioviggini solo lungo la costa meridionale laziale al pomeriggio temporali diffusi fenomeni intensi sui settori interni in serata residue piogge sulle zone interne in nottata tempo asciutto con nubi al Sud Italia maltempo tra Sardegna e Sicilia pioggia e temporali molto probabili per tutto l’arco della giornata sulle regioni peninsulari meridionali il tempo in mattinata e risulta era stabile mentretemporali interesseranno tutte le regioni ...

