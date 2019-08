Meghan e Harry | l’omaggio a Diana nella cameretta di Archie

Meghan Markle - la regina Elisabetta contro il principe Harry : «Questo non l'avrete mai...» : Meghan Markle, la regina Elisabetta contro il principe Harry: «Questo non l'avrete mai...». Sembra che la regina abbia rifiutato l'ennesima richiesta di Meghan Markle e del...

Meghan Markle e Harry hanno una nuova tata. Sarà buona la terza? : Harry e Meghan presentano baby Sussex: le prime foto del royal babyHarry e Meghan presentano baby Sussex: le prime foto del royal babyHarry e Meghan presentano baby Sussex: le prime foto del royal babyHarry e Meghan presentano baby Sussex: le prime foto del royal babyHarry e Meghan presentano baby Sussex: le prime foto del royal babyHarry e Meghan presentano baby Sussex: le prime foto del royal babyHarry e Meghan presentano baby Sussex: le prime ...

Meghan Markle e Harry si separano da William e Kate : cosa è stato deciso con un documento reale : Kate e William sempre più distanti da Harry e Meghan. Le due coppie, prima impegnate insieme nella stessa fondazione, ora avranno ognuna un ente benefico proprio. La Royal Foundation of Duke and Duchess of Cambridge & Duke and Duchess of Sussex, ora è diventata semplicemente The Royal Foundation of The Duke and Duchess of Cambridge. Harry e Meghan, dunque, gestiranno un proprio ente benefico, la Sussex Royal Foundation. Sebbene fonti di ...

Meghan Markle - la regina Elisabetta contro il principe Harry : «Questo non l'avrete mai...» : Meghan Markle, la regina Elisabetta contro il principe Harry: «Questo non l'avrete mai...». Sembra che la regina abbia rifiutato l'ennesima richiesta di Meghan Markle e del...

Dopo le critiche - Harry e Meghan abbandonano i jet privati per una tranquilla cena al pub (con Archie) : Dopo essere stati al centro delle polemiche per aver utilizzato aerei privati durante i loro spostamenti, il principe Harry e Meghan Markle optano per una tranquilla cena al pub. I duchi di Sussex si trovavano a Winkfield, un paesino nel sud-est dell’Inghilterra per una vacanza di due giorni. Secondo quanto riportato dal Daily Mail, la coppia reale non è stata notata dagli altri commensali del Rose & Crown e si è ...

Kate - affronto a Meghan. Harry e William sempre più lontani : I rapporti tra Kate e William e Meghan e Harry sono sempre più ostili. Ormai sono lontani i tempi i cui i due fratelli apparivano felici insieme. Dispetti e piccole vendette sembrano essere all’ordine del giorno per di Duchi di Cambridge e i Duchi di Sussex. Ad allontanare i due fratelli, che un tempo erano inseparabili, sembrano essere state le mogli, che mal si sopportano fino a quasi non tollerarsi. Questa volta, però, l’affronto ...

Meghan Markle - il principe Harry affetto da depressione e panico. Il tragico racconto dopo la morte di Lady D : Per la Royal Family, e in particolar modo per il principe William e suo fratello, il principe Harry, questi sono giorni davvero particolari. Il 31 Agosto sarà infatti l'anniversario della morte dell'amata e discussa principessa Lady Diana, morta a Parigi nel 1997 in un incidente stradale. Ovviamente

Harry sarà al matrimonio della sua ex - in dubbio la presenza di Meghan - : Francesca Galici Il principe Harry il prossimo anno è tenuto a ricambiare la cortesia della sua ex Cressida Bonas partecipando al suo matrimonio. In forte dubbio la presenza di Meghan Markle, poco incline a frequentare le ex del marito Alzi la mano chi farebbe i salti di gioia alla prospettiva di partecipare al matrimonio del proprio ex. Probabilmente nessuno, ma ci sono circostanze in cui non è possibile declinare gentilmente ...

Meghan Markle e Harry e la corsa ai follower : assumono un esperto social da 30mila sterline l'anno per battere William e Kate : Un esperto di comunicazione che li aiuti a battere i loro rivali: William e Kate. Il principe Harry e sua moglie Meghan Markle hanno ingaggiato un "social media manager" da 30mila sterline...

Meghan Markle - il viaggio con Harry per ricordare Lady Diana : Lady Diana non è stata assolutamente dimenticata e fa ancora parte della vita di Harry e William. Meghan Markle, molto probabilmente per questa ragione, ha deciso così di intraprendere un importante viaggio dal punto di vista emotivo. Con il marito Harry e insieme al figlio Archie, Meghan si recherà infatti per la prima volta in assoluto nel luogo in cui è stata sepolta Lady Diana. I duchi di Sussex visiteranno Althorp nel Northamptons in ...

Meghan Markle - il viaggio con Harry per ricordare Lady Diana : Lady Diana non è stata assolutamente dimenticata e fa ancora parte della vita di Harry e William. Meghan Markle, molto probabilmente per questa ragione, ha deciso così di intraprendere...

Harry e Meghan - nuova polemica : “118.000 euro a settimana” per la loro villa a Ibiza : Una villa sul mare dotata di stanze bellissime e di ogni possibile confort. Prezzo, 118.000 euro a settimana. Località, Ibiza. È qui che hanno trascorso sei giorni di vacanza il principe Harry, Meghan Markle e il piccolo Archie Harrison Mountbatten-Windsor. La vacanza extra lusso ha fatto infuriare i media britannici tanto che il Mail On Sunday attacca di nuovo la coppia, dopo averlo fatto per via del loro uso frequente dei jet privati ...

Meghan Markle e Harry - villa a Ibiza da «118.000 euro a settimana» : media britannici all'attacco : Ancora una volta Meghan Markle finisce nell'occhio del ciclone. Ora sotto i riflettore c'è la vacanza sua del piccolo Archie e del principe Harry a Ibiza. Secondo il Mail on...

Harry in pubblico dopo le polemiche : Meghan diserta l’evento e rimane a casa : Harry torna a mostrarsi in pubblico dopo le polemiche dei giorni scorsi, ma Meghan Markle resta a casa. La prima estate da mamma è stata piuttosto difficile per la duchessa di Sussex, travolta da critiche e accuse. A far infuriare i tabloid e i sudditi di Sua Maestà le vacanze della coppia, prima a Ibiza (con una spesa di 100 mila euro per pochi giorni), poi a Nizza. In entrambi casi Meghan e Harry hanno viaggiato su un jet privato, scatenando ...