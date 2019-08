Mediaset | Vivendi ammessa al voto in assemblea “Voteremo contro fusione Mfe”

MediaforEurope - Vivendi vince ricorso contro Mediaset : potrà votare il riassetto : Con ordinanza emessa il 31 agosto 2019, il Tribunale di Milano ha integralmente accolto il ricorso urgente proposto da Vivendi (difesa da Ferdinando Emanuele e Giuseppe Scassellati) al fine di poter partecipare e votare, con le azioni a sé intestate (9,99% dei diritti di voto), all'assemblea di Mediaset che si terrà il 4 settembre 2019

Mediaset : giudice si riserva - decisione su voto Vivendi entro martedì (2) : (AdnKronos) – La decisione del giudice non è scontata, nonostante nel novembre del 2018 la stessa Simonetti abbia respinto la richiesta avanzata da Simon Fiduciaria di annullare le delibere dell’assemblea di Mediaset a cui non era stata data la possibilità di votare in assemblea. In questo caso, a presentare il ricorso è stata la sola Vivendi, che di Mediaset detiene un 9,9% di diritti di voto e a cui non sono state applicate ...

Mediaset - Vivendi in tribunale per impedire la nascita del polo tv europeo : Il 4 settembre l'assemblea dei soci Mediaset si riunirà per decidere della fusione con l'omologa Mediaset Espana, dando vita alla holding con sede nei Paesi Bassi MediaForEurope (Mfe), nelle intenzioni del gruppo il primo nucleo del futuro polo di una tv generalista pan-europea.Tuttavia c'è chi sta provando ad ostacolarne la nascita: è il caso del gruppo Vivendi, socio di minoranza del gruppo Mediaset, che qualora fosse ammesso all'assemblea, ...

Mediaset - Vivendi si mette di traverso contro il trasloco in Olanda. E il Biscione accusa i francesi di “comportamenti illeciti” : Nel momento più delicato della crisi di governo, la famiglia Berlusconi si prepara ad affrontare una partita decisiva per il futuro di Mediaset. Con i francesi di Vivendi che hanno deciso di mettersi di traverso ricorrendo anche alla magistratura. Nel dettaglio, nell’assemblea del 4 settembre andrà al voto il progetto Media For Europe (MFE), la cassaforte che il consiglio di Mediaset vorrebbe creare per aggregare tutti gli asset del ...

Mediaset - Vivendi ricorre in tribunale per votare in assemblea contro il riassetto : All'assemblea del 4 settembre, la società francese intende votare contro la proposta fusione di Mediaset con Media for Europe NV

Mediaset deposita esposto in Consob contro Vivendi : Mediaset ha depositato un esposto in Consob per denunciare "che Vivendi sta agendo per deprimere il corso di borsa del titolo". Lo si legge in una nota diffusa dal Biscione. Dal gruppo di Cologno Monzese si spiega che, "come già accaduto nel luglio scorso, non appena il titolo Mediaset ha toccato la soglia dei 3 euro per azione, discostandosi così in modo apprezzabile dal valore di recesso, Vivendi ha fatto filtrare notizie non confermate con ...

Mediaset presenta un esposto in Consob su Vivendi : Mediaset ha depositato un esposto in Consob per denunciare alle autorità di vigilanza che nuovamente Vivendi sta agendo per deprimere il corso di borsa del titolo Mediaset. Infatti - come già accaduto nel luglio scorso - non appena il titolo Mediaset ha toccato la soglia dei 3 euro per azione, discostandosi così in modo apprezzabile dal valore di recesso, Vivendi ha fatto filtrare notizie non confermate con l’evidente ...

Mediaset anticipa il consiglio per l’affaire Vivendi : Il Gruppo Mediaset anticipa, a quanto risulta a Il Sole 24 Ore, al 22 luglio – rispetto al 25 – il cda che sarà chiamato a...