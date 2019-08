MediaforEurope | Vivendi vince ricorso contro Mediaset | potrà votare il riassetto

Fonte : ilsole24ore

(Di sabato 31 agosto 2019) Con ordinanza emessa il 31 agosto 2019, il Tribunale di Milano ha integralmente accolto ilurgente proposto da(difesa da Ferdinando Emanuele e Giuseppe Scassellati) al fine di poter partecipare e, con le azioni a sé intestate (9,99% dei diritti di voto), all'assemblea diche si terrà il 4 settembre 2019

fisco24_info : MediaforEurope, Vivendi vince causa contro Mediaset: Con ordinanza emessa il 31 agosto 2019, il Tribunale di Milano… - emimatite : RT @formichenews: Berlusconi pensa all’Europa. Von der Leyen? No, #Mediaset. La battaglia finale con Vivendi il prossimo 4 settembre per c… - bastaCasta : RT @formichenews: Berlusconi pensa all’Europa. Von der Leyen? No, #Mediaset. La battaglia finale con Vivendi il prossimo 4 settembre per c… -