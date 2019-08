Maltempo | violento temporale nel Cagliaritano e nel Sulcis 

Previsioni meteo - massima allerta su diverse regioni : violento Maltempo tra lunedì e martedì [MAPPE e DETTAGLI] : Possibile drastico impatto su diverse regioni italiane di un nucleo nordatlantico per inizio settimana. Da un po’ di giorni, i modelli stanno propinando questo affondo più deciso dal Nord Europa, dopo altri apripista nel corso del fine settimana. In particolare, il modello europeo ECMWF propone un cavo d’onda piuttosto tagliente che dall’Europa centrale, Germania, settori elvetici, affonderebbe sul nostro bacino con asse ...

Maltempo : violento nubifragio su Cagliari - allagamenti e disagi : Un violento nubifragio si è abbattuto su Cagliari e zone limitrofe provocando allagamenti e disagi per il traffico. Molte strade sono state invase dall’acqua e arrivano segnalazioni di semafori non funzionanti, compreso quello della metropolitana di superficie nella zona di Monserrato. allagamenti anche nella centrale via Roma. Centralini dei vigili del fuoco ingolfati dalla chiamate per richiesta di intervento. Al momento la situazione ...

Maltempo in Messico - violento nubifragio a Monterrey : migliaia di auto sommerse dall’acqua [GALLERY] : Maltempo in Messico: un violento nubifragio ha colpito la metropoli di Monterrey, la “Città delle Montagne” e terza per importanza del Paese centroamericano. La pioggia ha sommerso vaste aree della città, come possiamo osservare nelle immagini a corredo dell’articolo. L'articolo Maltempo in Messico, violento nubifragio a Monterrey: migliaia di auto sommerse dall’acqua [GALLERY] sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo : violento temporale su Roma - strada allagata a Ciampino e rallentamenti sulla A24 : Un violento temporale si è abbattuto su Roma nel primo pomeriggio di oggi. Come si legge sul profilo Twitter di Luce Verde, si invita a prestare la massima attenzione sul tratto urbano della A24, tra il Grande raccordo anulare e la tangenziale est. Segnalati rallentamenti per via del manto stradale bagnato anche sul Gra, fra la Cassia e Casal del Marmo, e sulla via Appia V tra Frattocchie e Via dei Laghi in direzione Roma. Disagi anche a ...

Maltempo in Sicilia : violento acquazzone - allagate le rampe dell’ospedale di Ragusa : Il violento acquazzone che si è abbattuto su Ragusa nel primo pomeriggio ha causato disagi all’ospedale Maria Paternò Arezzo che ospita i reparti di Ostetricia e Ginecologia, Oculistica, Otorinolaringoiatria, Utin, Oncologia e l’Hospice. La pioggia si è infiltrata in una delle rampe interne di scale, allegandone una parte. Sul posto la squadra tecnica dell’Azienda sanitaria locale e i vigili del fuoco, come conferma il manager ...

Violento Maltempo ad Istanbul - una vittima e pesanti disagi : Una pesante fase di maltempo ha colpito ieri, 17 Agosto, l'area nord-occidentale della Turchia, provocando molti disagi. Un Violento temporale ha interessato a lungo la città di Istanbul, dove si...

Ferragosto di Maltempo in Calabria - violento temporale a Tropea : migliaia di turisti in fuga [FOTO e VIDEO] : Ferragosto di Maltempo in Calabria, come ampiamente previsto dalle previsioni meteo dei giorni scorsi. Un intenso temporale ha colpito Tropea nel primo pomeriggio, mentre migliaia di turisti gremivano la spiaggia di una delle più rinomate località estive del Sud Italia. La temperatura è crollata a +22°C in pieno giorno con circa 10mm di pioggia. I bagnanti sono fuggiti a caccia di un riparo, ma fortunatamente la situazione è tornata presto alla ...

Maltempo : un violento temporale si sta abbattendo su Torino - è allerta : Un forte temporale si sta abbattendo su Torino, con pioggia mista a grandine alla periferia sud del capoluogo piemontese. Arpa, l’Agenzia regionale per la protezione ambientale, ha emesso una allerta gialla per le prossime ore. I fenomeni temporaleschi, associati a forti raffiche di vento, tenderanno a esaurirsi dalla serata di domani. Temperature in diminuzione nei valori minimi. Numerose le chiamate ricevute dai vigili del fuoco per ...

Maltempo Friuli - violento temporale con grandine e forte vento su Udine : blackout e allagamenti in città [FOTO e VIDEO] : Un violento temporale si è abbattuto su Udine con grandine, forte vento e tanti fulmini, come mostra il video in fondo all’articolo. Il temporale ha provocato allagamenti e un blackout in città. Allagato il negozio MediaWorld di Reana del Rojale, in via Nazionale. Le squadre dei vigili del fuoco sono pronte a intervenire. Il Maltempo ha provocato anche gravi disagi alla viabilità. Il traffico sulla A23 risulta rallentato da Gemona da Udine ...

Maltempo - violento temporale a Genova : sottopassi allagati - black out e un’auto inghiottita da una voragine : Persone intrappolate in auto in sottopassi allagati, black out, alberi abbattuti, voragini in strada. È il bilancio del violento temporale, accompagnato da forti raffiche di vento, che si è abbattuto per un’ora a Genova la scorsa notte. Quattro persone, due ragazze e un papà con la figlioletta, sono state salvate dai vigili del fuoco dopo essere rimaste intrappolate in auto. In via Berno un’auto parcheggiata è stata inghiottita da ...

Forte Maltempo in atto al Nord : violento nubifragio fa danni a Bolzano - temporale a Nord di Udine [VIDEO LIVE] : Molto attiva ancora una cella temporalesca a sud di Bolzano dopo che la stessa ha determinato un intenso nubifragio sul capoluogo altoatesino, causando l’abbattimento di un grosso pino, come visibile nel video allegato. Un altro intenso sistema temporalesco è appena sconfinato dal Bellunese verso il Friuli, attivo in questi minuti su area Montereale Valcellina, Malnisio, Maniago, Folgaria nel Friuli in direzione Sud. Possibile ...

Maltempo Trentino : violento temporale - allagamenti e un incendio a Trento - frana a Ravina [FOTO] : Vigili del fuoco al lavoro a Trento nel pomeriggio a causa di un violento temporale che ha colpito il capoluogo. Diversi gli allagamenti a cominciare da quello che ha interessato l’ospedale Santa Chiara, ma fortunatamente non si segnalano feriti. L’episodio più grave in via Sanseverino dove il vento ha scoperchiato il tetto di un edificio ed ha abbattuto due piante. A Ravina, nella zona del Belvedere, si è registrata una piccola ...

Maltempo Russia - violento wet downburst su Perm : oltre 60 alberi abbattuti e strade allagate. Danni e feriti [FOTO e VIDEO] : Spaventose le immagini che arrivano dalla Russia. Il 10 luglio, una tempesta si è abbattuta sulla città di Perm, nella Russia orientale. Si è trattato di un potente wet downburst che ha abbattuto decine di alberi e divelto i rivestimenti di molti tetti. Le forti piogge hanno allagato le strade della città, ingombrate da linee elettriche, cartelloni pubblicitari, rami e alberi sparsi. Tanta la distruzione provocata, come mostrano le foto ...