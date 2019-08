M5S-PD | l' incontro sul programma slitta alle 12 | Giuseppe Conte al Quirinale

Fonte : blogo

(Di sabato 31 agosto 2019) Se il buongiorno si vede dal mattino, l'accordo tra Movimento 5 Stelle e Partito Democratico per la costituzione di un nuovo esecutivo non sembra più così vicino. Il nuovo vertice tra le delegazioni PD e M5S e il premier incaricato, in precedenza fissato per le 9.30 di oggi, è stato fattore12.Le motivazioni non sono state rese note, ma appare evidente che le tensioni salite ieri sera, quando Luigi Di Maio ha lanciato un chiaro ultimatum al Partito Democratico, non si sono ancora affievolite, nonostante da M5S abbiamo precisato in serata che la trattativa era ancora in corso, così come fatto anche da Palazzo Chigi.Prima del vertice,11, al Nazareno si terrà una riunione coi segretari regionali e quelli delle città metropolitane insieme ai sindaci e ai governatori per fare il punto della situazione.Intanto, in tarda mattinata, il premier incaricato ...

TgLa7 : Il segretario Pd, Nicola Zingaretti pochi minuti prima delle 15 ha annullato un incontro previsto con Luigi Di Mai… - Agenzia_Ansa : #Governo A Palazzo Chigi incontro tra Conte e delegazioni M5S-Pd. Con premier Orlando, Franceschini, Patuanelli e D… - Agenzia_Ansa : #Governo: slitta alle 12 l'incontro #Pd-M5s e il premier incaricato #Conte -