M5S in crescita grazie all’«effetto Conte» Lega in calo (ma oltre il 30%) Sondaggio : Il balzo 5 Stelle nei giorni della crisi: da 17,4 a 24,2. Il Partito democratico recupera qualche decimale, passando dal 21,6 al 22,3. Nel centrodestra Fratelli d’Italia arriva al 7,8% e sorpassa Forza Italia che scende al 6%

Sondaggi elettorali Demopolis : la Lega perde quattro punti - M5S in crescita : Sondaggi elettorali Demopolis: la Lega perde quattro punti, M5S in crescita La Lega paga a caro prezzo l’apertura della crisi di governo. Secondo un Sondaggio Demopolis realizzato tra il 23 e il 25 agosto, il Carrocio ha perso in venti giorni ben quattro punti di consenso scendendo a quota 33%. I principali avversari rimangono a debita distanza ma il calo è un primo campanello d’allarme per Salvini. Sondaggi elettorali ...

Sondaggi elettorali Tecné : crisi di governo - M5S in crescita. Cala la Lega : Sondaggi elettorali Tecné: crisi di governo, M5S in crescita. Cala la Lega Sondaggi elettorali – La crisi di governo, seguita alla rottura tra Movimento 5 Stelle e Lega, rappresenta certamente un elemento interessantissimo dopo il quale misurare le intenzioni di voto degli italiani. Tanto più perché a fronte della possibile nascita di un nuovo governo, non si può escludere che si torni al voto nel giro di poco tempo. E quindi è ...

Sondaggi elettorali Demopolis : Lega e Pd in crescita - giù il M5S : Sondaggi elettorali Demopolis: Lega e Pd in crescita, giù il M5S Le fibrillazioni all’interno della maggioranza sembrano non toccare la Lega. Nemmeno di striscio. Prova ne è che nell’ultimo mese il Carroccio ha visto crescere il proprio consenso di pari passo con l’aumentare delle difficoltà. Lotta alle Ong, procedura d’infrazione evitata per un soffio, autonomia differenziata e flat tax al palo, Moscopoli. Nulla di ...

Sondaggi elettorali Gpf : stop Lega - M5S e Pd in crescita : Sondaggi elettorali Gpf: stop Lega, M5S e Pd in crescita Per la prima volta dopo le elezioni europee, la Lega subisce una battuta d’arresto e vede un calo nei consensi. A sostenerlo è l’ultimo Sondaggio Gpf Inspiring Research per La Notizia, realizzato tra il 15 e il 18 luglio. La rilevazione, che vede il Carroccio in calo dello 0,6 al 37,1%, va in controtendenza con il sentire generale. Gli altri istituti, infatti, danno il ...

Sondaggi politici elettorali : PD in ribasso ma resta davanti al M5S - Lega in crescita : La terza ed ultima decade del mese di luglio ha visto l’istituto di ricerche SWG pubblicare nuovi Sondaggi politici. Le intenzioni di voto ai partiti mostrano delle variazioni rispetto alla settimana scorsa, con il Partito Democratico in flessione, anche se riesce a mantenere la propria posizione sul M5S, visto che il gap con quest’ultimo era abbastanza ampio. In testa c’è sempre la Lega, che poco alla volta sembra avvicinarsi al 40%. ...

Sondaggi - Lega in leggera crescita al 37 - 7. In aumento dello 0 - 5% il M5S - giù il Pd : L’affaire dell’hotel Metropol di Mosca non sembra incidere sull’elettorato leghista, anzi. Stando all’ultima rilevazione di Swg per La7, diffusa il 15 luglio, il partito di Matteo Salvini è in crescita dello 0,2% rispetto alla stima della scorsa settimana, prima della diffusione degli audio registrati nella lussuosa struttura moscovita: il Carroccio passa dal 37,5 al 37,7 per cento. Ad aumentare i propri consensi è anche ...