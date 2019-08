Fonte : ilfattoquotidiano

(Di sabato 31 agosto 2019) Dieci fake news diffuse sulla piattaforma online Rousseau. Sono quelle elencate in un lungo post sul Blog delle Stelle., hacker, click ripetuti dalla stessa persona: i grillini fanno l’elenco delle bugie sulla piattaforma online che ospiterà ildecisivo sul governo Pd-M5s. A cominciare dalla più diffusa: “La piattaforma Rousseau è gestita da un’azienda privata, laSrl. Fake news La piattaforma Rousseau non è gestita dalla. Inizialmente laha sviluppato la piattaforma Rousseau per il Movimento 5 Stelle, e lo ha fatto gratuitamente. Nel 2016 la piattaforma viene rilasciata e donata al Movimento 5 Stelle e la sua gestione viene affidata all’Associazione Rousseau fondata da Gianroberto e Davideproprio con lo scopo di sostenere e sviluppare l’omonima piattaforma di democrazia ...

davidallegranti : Tra i 20 punti del M5s c'è un altro grande classico: la 'promozione delle eccellenze del Made in Italy'. Questo fa… - LegaSalvini : GRAZIE ALL'INCIUCIO PD-M5S TORNANO I BOCCIATI DAGLI ITALIANI - TutteLeNotizie : M5s: “Dagli hackeraggi al voto manipolato fino al vero ruolo della Casaleggio Associati… -