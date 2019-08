L’uomo del giorno – Buon compleanno Pepe Reina | il battibecco con De Laurentiis la causa

Fonte : calcioweb.eu

(Di sabato 31 agosto 2019) Continua il nostro classico appuntamento con l’Uomo del, giornata importante per gli appassionati della statistiche e del mondo del calcio, è ildel portiere, al momento l’estremo difensore si trova al Milan e prova a conquistare il posto da titolare, per adesso è alle spalle di Donnarumma. Carriera sempre da grande protagonista, la prima avventura al Barcellona, l’esordio avviene a 18 anni, poi viene ceduto al Villarreal, si mette in mostra e viene chiamato dal Liverpool, diventa ben presto il portiere titolare. Poi arriva in Italia ed esattamente al Napoli (esperienza intervallata dal passaggio al Bayern Monaco), si mette subito in mostra come uno dei migliori portiere del campionato, va vai tra mille polemiche ed ilcon De. Passa al Milan ma gioca poche partite per via della concorrenza del portiere ...

Mov5Stelle : #BolsonaroPleaseStop! Toccare l’#Amazzonia, come ogni altra grande foresta del mondo, è toccare il già delicato eq… - chedisagio : Fare arrabbiare, senza distinzione di partiti o persone, un uomo mite come Sergio Mattarella è la misura del baratr… - chetempochefa : 'L'uomo non nasce col bisogno di fare del male, diventa autore del male perché è gregario, perché accetta passivame… -