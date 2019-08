Luca Zaia | in Veneto Pd e M5s uniti? Anche qui l' alleanza fallisce | lo schiaffo dei

"Io sarò come un nido di vespe per tutti" - dice Luca Zaia : A come Autonomia. Prima lettera dell'alfabeto e anche primo obiettivo del futuro nuovo esecutivo dopo il voto, che potrebbe essere a forte trazione leghista. C'è questa priorità nella testa del governatore veneto Luca Zaia che, in un'intervista all'edizione cartacea del Corriere della Sera, rilancia la questione e la mette al primo posto tra gli obiettivi del nuovo governo. Che non sa se sarà a guida verde Lega, ma se lo augura vivamente: “Noi ...

Attilio Fontana e Luca Zaia : "Feriti dalle parole di Giuseppe Conte - nessuno fermerà l'autonomia" : "Ci sentiamo tutti profondamente feriti quando leggiamo le sue esternazioni, Presidente Conte, soprattutto dopo colloqui diretti durante i quali - ricorderà benissimo - abbiamo più volte sottolineato che non si chiedono più risorse ma semplicemente la possibilità di spendere in autonomia quelle che

Luca Zaia bombarda Conte e governo : "Autonomie - la misura è colma". Nessuno sconto - neanche a Salvini : "Una presa in giro". Luca Zaia, governatore del Veneto e alfiere della lotta per le autonomie, bombarda il governo senza fare sconti nemmeno alla sua Lega. "Sono trascorsi 636 giorni dal referendum e più di un anno dalla formazione di questo governo, ricordo che non c'è neppure l'alibi di dire che l

Milano-Cortina 2026 - all’Arena di Verona la cerimonia di chiusura : la soddisfazione di Luca Zaia : Luca Zaia soddisfatto e certo del successo delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026: le parole del presidente del Veneto Luca Zaia soddisfattissimo per il trionfo della candidatura di Milano-Cortina per le Olimpiadi invernali 2026: il presidente del Veneto è stato protagonista oggi di un incontro la Municipio di Verona, nel quale ha raccontato le sue sensazioni, in vista della rassegna a Cinque Cerchi, che prevederà la cerimonia di ...

Olimpiadi Invernali 2026 – Luca Zaia svela : “serve piano Marshall per Milano-Cortina - abbiamo grande occasione” : Il Preisdente del Veneto, Luca Zaia, afferma l’esigenza di un piano Marshall per le Olimpiadi Invernali del 2026 Dopo l’ok del CIO, l’Italia prepara il suo percorso verso Milano-Cortina 2026. Il presidente del Veneto, Luca Zaia, ai microfoni dell’ANSA ha parlato dei prossimi incontri a Roma per definire gli step successivi che porteranno alla realizzazione delle Olimpiadi Invernali 2026: “occorre un vero e ...