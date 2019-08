LIVE Mountain bike | Mondiali 2019 in DIRETTA | Schurter solo al comando | Kerschbaumer ci

Fonte : oasport

(Di sabato 31 agosto 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21.50 Grande accelerazione diche vuole rientrare subito nella zona medaglie. 21.48 Passaggio al fine del quinto giro.guida con 40″ sui più immediati inseguitori, Cink, Tempier e Carod.è a 10″ dalle medaglie. 21.46 FORATURA PER TEMPIER! Il francese era secondo ora si ritrova dietro alla lotta per le medaglie. 21.45 Cink allunga nel gruppo degli inseguitori,ora è tornato a 15″ dalla medaglia. 21.43STA LOTTANDO PER IL PODIO! Dopo esser rientrato nel gruppo degli inseguitori ora può giocarsi le sue carte per una medaglia. 21.41 SE NE VA! Il francese non tiene il ritmo dell’elvetico che ora s’invola verso il successo. 21.40 Nino Schuerter da la chiara sensazione di avere qualcosa in più rispetto a Tempier. 21.37 Siamo nel corso della ...

zazoomnews : LIVE Mountain bike, Mondiali 2019 in DIRETTA: Gerhard Kerschbaumer sogna una medaglia - zazoomblog : LIVE Mountain bike Mondiali 2019 in DIRETTA: Gerhard Kerschbaumer sogna una medaglia - #Mountain #Mondiali… - Ark_Garofoli : Per chi vuole seguire live le gare del mondiale MTB & E-Mtb potete cliccare sul link sotto per avere i tempi… -