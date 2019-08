LIVE Mountain bike | Mondiali 2019 in DIRETTA | Gerhard Kerschbaumer sogna una medaglia

Fonte : oasport

(Di sabato 31 agosto 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.15 Buona sera e benvenuti alladel Cross Crountry Elite maschile valida per idi. Buon pomeriggio e benvenuti alladel Cross Country Elite maschile deidi. In Canada, più precisamente a Mount Saint Anne nello stato di Quebec, è tutto pronto per la rassegna iridata sulla specialità olimpica a meno di un anno dai giochi a cinque cerchi. L’appuntamento è fissato per le 20.45 italiane quando gli atleti prenderanno il via tutti insieme per un’ora e mezza di fuoco che ci consegnerà il nuovo Campione del Mondo. L’assenza di Mathieu Van der Poel consegna il ruolo di principale favorito allo svizzero Nino Schurter che è alla caccia del suo quinto iride consecutivo, l’ottavo di una straordinaria carriera. Dovrà però vedersela con una folta ...

