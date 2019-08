LIVE Mountain bike | Mondiali 2019 in DIRETTA | Gerhard Kerschbaumer sfida Nino Schurter

LIVE Mountain bike - Mondiali 2019 in DIRETTA : Gerhard Kerschbaumer sogna una medaglia : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.15 Buona sera e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Cross Crountry Elite maschile valida per i Mondiali di Mountain bike 2019. Buon pomeriggio e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Cross Country Elite maschile dei Mondiali di Mountain bike. In Canada, più precisamente a Mount Saint Anne nello stato di Quebec, è tutto pronto per la rassegna iridata sulla specialità olimpica a meno di un anno dai ...

LIVE Mountain bike - Europei 2019 in DIRETTA : assolo di Mathieu Van der Poel - Daniele e Luca Braidot chiudono in sesta e settima posizione : Chiudiamo qui la nostra DIRETTA LIVE, grazie per averci seguito e buon proseguimento di giornata con OA Sport! 16.33 Kerschbaumer 16° e Bertolini 18°, la punta di diamante della squadra azzurra ha rimontato nel finale anche se la prova resta decisamente deludente rispetto alle aspettative della vigilia. Da capire se il vicecampione iridato non sia stato rallentato da qualche problema ...

LIVE Mountain bike - Europei 2019 in DIRETTA : assolo di Mathieu Van der Poel - Luca e Daniele Braidot per un piazzamento nella top10 : 16.29 Esce dal bosco ed entra sul rettilineo d'arrivo un sorridente Mathieu Van der Poel, autentico dominatore della gara! 16.27 Sembra aver rinunciato alle speranze di rimonta l'olandese Vader, in arrivo quindi l'argento per lo svizzero Vogel. 16.26 Van der Poel comincia il tratto finale e più impegnativo del percorso, medaglia d'oro già al collo per il fuoriclasse ...

LIVE Mountain bike - Europei 2019 in DIRETTA : assolo di Mathieu Van der Poel - Luca e Daniele Braidot nella top10 : 16.12 Soltanto 13" il ritardo dal terzo posto di Luca Braidot nel corso del settimo e penultimo giro. 16.09 Giro di grande difficoltà per l'italiano che deve assolutamente stringere i denti e superare questa piccola crisi per provare a regalare una medaglia alla spedizione azzurra, ormai nelle retrovie Kerschbaumer… 16.08 GIRO 6/8 1. Mathieu Van der Poel (NED) 1.05.42 2. ...

LIVE Mountain bike - Europei 2019 in DIRETTA : Mathieu Van der Poel in fuga - Luca Braidot nel quartetto all'inseguimento : 15.40 L'azzurra resta incollato alla ruota del ceco, mentre Vogel si accoda alla coppia all'inseguimento. 20" di vantaggio per l'olandese. 15.38 La caduta del primo giro ha soltanto ritardato l'attacco del fuoriclasse olandese Mathieu Van der Poel che insiste nella propria azione anche nel corso del quarto giro. Vogel e Litscher perdono qualche metro dalla coppia ...

LIVE Mountain bike - Europei 2019 in DIRETTA : sette uomini al comando dopo due giri - presenti Gerhard Kerschbaumer e Luca Braidot! : 15.30 Rallenta il ritmo di Van der Poel permettendo il rientro di Cink, ancora qualche metro per Vogel. 15.28 Si forma un terzetto di testa con Van der Poel, Braidot e lo svizzero Litscher! 8" di ritardo per Cink e Vogel, mentre Kerschbaumer è in difficoltà e si trova a 19" dall'olandese in compagnia di Vader! 15.26 VAN DER POEL ACCELERA! Braidot rimane sulla sua ruota, ...

LIVE Mountain bike - Europei 2019 in DIRETTA : Gerhard Kerschbaumer e Luca Braidot nel quartetto di testa dopo il primo giro! : 15.18 La situazione sembra essersi stabilizzata per il momento: un gruppo di sette corridori al comando con 10" sugli inseguitori. Di seguito la composizione: Cink (CZE), L. Braidot (ITA), Kerschbaumer (ITA), Van der Poel (NED), Litscher (SUI), Vogel (SUI) e Vader (NED). 15.17 Il terzo italiano al momento è il giovane Nadir Colledani, 23° a metà del secondo giro. 15.16 Rallentamento in ...

LIVE Mountain bike - Europei 2019 in DIRETTA : si comincia! Gerhard Kerschbaumer lancia la sfida al fenomeno Van der Poel : 15.02 Spunto vincente di Mathieu Van der Poel che si porta al comando, sulla sua ruota un brillante Gerhard Kerschbaumer! 15.00 PARTENZA! Subito una volata per prendere le prime posizioni! 14.58 Il percorso misura 4100 metri con un disLIVEllo positivo di 210 metri, gli atleti dovranno percorrere il tracciato otto volte. 14.54 Poco più di cinque minuti alla partenza dell'ultimo atto degli ...