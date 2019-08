LIVE Canottaggio | Mondiali 2019 in DIRETTA | finali 31 agosto Il doppio pesi leggeri ed

Fonte : oasport

(Di sabato 31 agosto 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.55 USA primi in 6’40″11, ITALIA SECONDA, ALLE OLIMPIADI!!!! 12.53 USA ampiamente in testa, ma l’Italia è in seconda piazza ai 1500 metri! 12.50 USA ed Italia ai primi due posti a metà gara! Azzurre a 2″39 dagli USA, con 3″4 sulle altre! 12.48 USA in testa, Italia seconda ai 500 metri. 12.44 Francia in 1, Australia in 2, Russia in 3, Romania in 4, Italia in 5, USA in 6. 12.41 USA ed Italia, che erano in acqua tre e quattro, ora dovrebbero essere spostate in acqua 5 e 6. 12.38 Il cambiamento delle condizioni del campo gara sta portando ad un cambio delle corsie per le imbarcazioni in gara. 12.35 Avversarie dell’Italia saranno Francia, Russia, USA, Romania ed Australia. 12.30 La Finale B del quattro di coppia senior femminile scatterà alle 12.45. 12.29 Un problema in acqua 6 sta causando il ritardo ...

