LIVE Basket | Mondiali 2019 in DIRETTA | risultati 31 agosto | l’Italia domina le Filippine!

(Di sabato 31 agosto 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACLICCA QUI PER SEGUIRE LADI ITALIA-FILIPPINE DEIDI(SI COMINCIA ALLE ORE 13.30) 15.08 ARGENTINA-COREA 38-22: 8-0 di parziale con gli ottimi canestri di Campazzo regala il +16 ai sudamericani che guidano con una certa sicurezza. 15.06 SPAGNA-TUNISIA 40-37: una pioggia di triple regala ai giocatori in maglia Roja la testa. 15.04 COSTA D’AVORIO-CINA 31-36: decisamente un altro piglio per i cinesi ad inizio secondo tempo, un parziale di 7-2 li lancia a + 5 sugli africani. 15.02 ARGENTINA-COREA 30-22: un lodevole 5/9 da tre punti sta consegnando all’Argentina un prezioso +8 sulla Corea. 15.00 ITALIA-FILIPPINE 98-48: gli azzurri si stanno divertendo e ora l’obiettivo è quota 100. 14.58 SPAGNA-TUNISIA 28-29: Sergio Llull dipinge pallacanestro e in tre azioni rimette in carreggiata i suoi. ...

