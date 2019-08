Lione, attacchi con coltello. Un morto

Diverse aggressioni con accoltellamenti oggi a Villeurbane, periferia di, nella Francia centrale, vicino a una stazione della metropolitana. Gli autori sono due uomini, uno armato di, l'altro di uno spiedo da cucina. Il bilancio è di un 19ennee nove feriti, tre dei quali in modo grave. Uno degli aggressori è stato fermato dalla polizia, sembra originario dell' Afghanistan. L'altro è in fuga ed è ricercato dalle forze dell'ordine. Indagini in tutte le direzioni compresa quella del terrorismo.(Di sabato 31 agosto 2019)