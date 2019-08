L' ex di Francesco Chiofalo pubblica altre foto private e dice | ' Con Antonella tutto finto'

Francesco Chiofalo minaccia Aurora dopo la pubblicazione degli screen con le loro conversazioni : «Ti denuncio» : Francesco Chiofalo è ormai al centro di una bufera di ex. La sua fidanzata (o ex?) Antonella Fiordelisi ha scoperto il tradimento con Aurora Ciorbi e in un tam tam social si è anche...

Erica Piamonte del GF attacca Francesco Chiofalo : “Lacrime finte” : Grande Fratello, Erica Piamonte non crede a Francesco Chiofalo: l’attacco Francesco Chiofalo, in questi ultimi giorni, ha fatto molto discutere per alcune segnalazioni arrivate sul suo conto che hanno messo in crisi il suo rapporto con Antonella Fiordelisi. Lui, dopo tutte queste polemiche, si è anche sfogato su instagram, arrivando addirittura a piangere copiosamente per aver perso la sua fidanzata. Un pianto che però non ha convinto ...

Francesco Chiofalo nei guai - spunta la ragazza segreta : "Si diceva single per lavoro" : Si tratta di Aurora Ciorba, con cui l'ex protagonista di 'Temptation Island' avrebbe avuta una relazione nascosta negli...

Francesco Chiofalo pubblica il video di una rissa - poi cancella : 'Mi ricattano da anni' : Francesco Chiofalo continua a far parlare molto di sé per la storia del tradimenti ai danni della fidanzata Antonella Fiordelisi, ma anche per le varie rivelazioni che stanno venendo fuori nel corso di queste ore. Il ragazzo è tornato a parlare sui social non soltanto del tradimento e delle dichiarazioni al vetriolo rilasciate dalle sue ex fidanzate ma anche di una rissa, avvenuta qualche tempo fa, che lo riguarda e di cui esistono dei filmati ...

Temptation Island - le lacrime di Francesco Chiofalo dopo le corna. Tutto falso? Parla Selvaggia... : Francesco Chiofalo ha rotto il silenzio e, sempre attraverso una serie di storie su Instagram, ha dichiarato 'in lacrime' il suo folle, infinito, verissimo amore per Antonella Fiordelisi. La ragazza infatti, scoperto di essere stata tradita, l'ha lasciato, andandosene via dalla casa di Roma nella qu

Selvaggia Roma Svela l’Amante di Francesco Chiofalo! : Selvaggia Roma torna ad attaccare Francesco Chiofalo dopo le voci che parlano di un suo presunto tradimento. Ecco cosa c’è da sapere… Negli ultimi giorni non si può fare a meno di parlare di Francesco Chiofalo. Solo qualche mese fa il ragazzo aveva spiegato di avere una relazione con Antonella Fiordelisi, dopo aver raccontato le vicissitudini dell’operazione per il suo tumore al cervello. Ora c’è grande crisi con la ...

“Manesco e pericoloso”. Nuove rivelazioni scottanti su Francesco Chiofalo. E arrivano direttamente da ‘lei’ : La bomba di gossip è ormai scoppiata sconvolgendo non solo la giornata di ieri ma anche, a cascata, tutto il prossimo fine settimana. La notizia ormai la conoscete tutti: Francesco Chiofalo ha tradito quella che ormai può essere definita la sua ex fidanzata, Antonella Fiordelisi. Subito si sono scatenate le reazioni sui social con commenti, prese di posizione, a volte anche insulti. A parlare però, in una lunga diretta su Instagram, è ...

Francesco Chiofalo : tradimenti - singhiozzi e richiesta di perdono all'amata via social : Prima ha pianto lei, poi lui. Su Instagram da ieri va in scena, più che il gossip dell'estate 2019, uno psicodramma in versione valle di lacrime che ha per protagonisti, da una parte la schermitrice salernitana Antonella Fiordelisi, dall'altra, il suo, a questo punto ex, fidanzato Francesco Chiofalo, meglio conosciuto come il 'Lenticchio' dell'edizione 2017 di Temptation Island. Dopo lo scandalo che l'ha travolto per aver tradito la fidanzata ...

Francesco Chiofalo in lacrime su IG : ‘Sto male - Antonella è andata via da casa’ : Francesco Chiofalo è finito al centro di un‘aspra bufera mediatica. Aurora Ciorbi ha svelato di aver avuto una relazione segreta con il personal trainer romano. Da qui la decisione immediata di mettere fine alla relazione da parte di Antonella Fiordelisi. In queste ore l’addio tra Francesco e Antonella è l’argomento più discusso sul web. La Fiordelisi è stata messa al corrente che il suo uomo ha avuto una relazione segreta con una donna, mentre ...

Francesco Chiofalo piange disperato dopo lo scandalo del tradimento : «Farò di tutto per riprendermela» : Instagram Stories, lacrime e tradimenti. piange disperato Francesco Chiofalo dopo lo scandalo che lo ha travolto in queste ore. L’ex fidanzato di Selvaggia Roma e partecipante di Temptation Island nel 2017, avrebbe tradito la sua attuale compagna Antonella Fiordelisi. A sostenerlo è proprio la “terza”, e cioè Aurora Ciorbi, la donna di Roma con cui avrebbe avuto una storia clandestina. Lei ha deciso di vuotare il sacco su ...

Francesco Chiofalo piange disperato dopo lo scandalo del tradimento : «Farò di tutto per riprendermela» IL VIDEO : Instagram Stories, lacrime e tradimenti. piange disperato Francesco Chiofalo dopo lo scandalo che lo ha travolto in queste ore. L'ex fidanzato di Selvaggia Roma e partecipante di Temptation...

Aurora Ciorbi vuota il sacco : «Francesco Chiofalo e Antonella fidanzati per finta. Volevano andare a Temptation Island» : Nuovo colpo di scena nel modo del gossip. Aurora Ciorbi vuota il sacco: «Francesco Chiofalo e Antonella fidanzati per finta. Volevano andare a Temptation Island». Altro che...

Francesco Chiofalo - le accuse choc di Selvaggia Roma : «Mi metteva le corna e mi ha messo le mani addosso» : A poche ore dalla notizia del presunto tradimento di Francesco ChiofaloIo ad Antonella Fiordelisi, l'ex Selvaggia Roma in una diretta su Instagram ha lanciato delle pesanti...

Francesco Chiofalo e il tradimento alla Fiordelisi - parla la presunta amante : «Ci chiudevamo in casa...» : Francesco Chiofalo e il tradimento ad Antonella Fiordelisi. A poche ore dalla notizia, arriva la dichiarazione della presunta amante: «Passavamo insieme giornate insieme, ovviamente chiusi...