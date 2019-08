Le 10 cose che ricorderemo di Juventus-Napoli

Versiliana 2019 - Di Matteo : “Perché mi candido al Csm? Voglio provare a cambiare le cose. Rifiuterò opportunismi di corrente” : “In quasi 30 anni di carriera non avevo mai neppure ipotizzato di potermi candidare per il Consiglio superiore della magistratura“, a parlare è Nino Di Matteo, rispondendo alle domande di Marco Lillo durante uno degli incontri organizzati nell’ambito della festa per i 10 anni del Fatto Quotidiano al Parco della Versiliana (Marina di Pietrasanta). “In questi ultimi decenni il Csm e l’Anm spesso hanno lasciato soli i ...

A Venezia il film Mio fratello rincorre i dinosauri. Ecco dieci cose che bisognerebbe sapere sulla sindrome di Down : Un film per scoprire, un libro per capire: escono quasi in contemporanea e il caso non potrebbe essere più fortunato: il libro è quello di Anna Contardi (coordinatrice nazionale dell’Associazione italiana persone Down), “10 cose che ogni persona con sindrome di Down vorrebbe che tu sapessi”, pubblicato da edizioni Erickson, che proprio oggi arriva in libreria. Il film è invece quello di Stefano Cipani, “Mio fratello rincorre i dinosauri”, ...

Trovato uno squalo di 8 metri : 6 cose che nessuno immaginerebbe mai sugli squali : Lo squalo o pescecane fa parte di un superordine di pesci cartilaginei predatori, noto come Selachimorpha. Da sempre, questi animali, appartenenti a quella percentuale di fauna marina solo parzialmente conosciuta, hanno da sempre affascinato i curiosi e suscitato interesse negli scettici. Sappiamo, dello squalo, che la sua etimologia deriva dal latino squalus, con la semantica di ruvido, aspro, indicandone la pelle scabra. Allo stesso modo, il ...

5 cose che il governo Conte-bis dovrebbe fare subito : (Foto: Mario De Fina/NurPhoto via Getty Images) Giuseppe Conte ha appena ricevuto da Sergio Mattarella l’incarico di formare un nuovo governo, il secondo della XVIII legislatura. Ora l’avvocato pugliese dovrà ripresentarsi al Quirinale con la lista dei ministri concordata fra Movimento 5 Stelle e Partito democratico. Nomi e punti da affrontare sembrano essere ancora in alto mare, ma tutto è possibile: il presidente della Repubblica ha ...

Gori ci spiega in che senso l’algoritmo del M5s può fare anche cose buone : Roma. “Tra i Cinque stelle c’è tutto e il suo contrario, sia in termini di impostazione politica, sia in termini di qualità delle persone. E’ l’occasione per passare da Toninelli a Patuanelli”, dice Giorgio Gori al Foglio con una battuta. Il sindaco di Bergamo dice sì al governo fra Pd e Cinque stel

Charles Leclerc F1 - GP Belgio 2019 : “Non è una pista a cambiare le cose. Posso solo dire che darò il massimo” : Dove eravamo rimasti? Il Circus della F1 aveva chiuso i battenti a Budapest (Ungheria), 12° round del Mondiale 2019 e luogo del trionfo del britannico Lewis Hamilton e del tonfo Ferrari. I distacchi quasi da corsa ciclistica rimediati dalle due Rosse del tedesco Sebastian Vettel e del monegasco Charles Leclerc non sono certo aspetti di cui vantarsi e il Cavallino Rampante si augura di voltare pagina e di proiettarsi all’appuntamento in ...

Formula 1 - Leclerc impara dai suoi errori : “ci sono cose che non mi piaciute - lavorerò per migliorare” : Parlando alla vigilia del week-end di Spa, il pilota monegasco ha fatto un bilancio della prima parte di stagione promettendo di migliorare e di non commettere più errori La Formula 1 torna in pista per la seconda parte di stagione, che scatta con il Gran Premio del Belgio in programma sul circuito di Spa. La Ferrari è chiamata all’immediato riscatto, considerando il digiuno di vittorie di questo Mondiale 2019, che non ha mai visto ...

Antonella Fiordelisi sostiene che Chiofalo le sia stato infedele : 'Ho saputo cose brutte' : Solo qualche ora fa Antonella Fiordelisi aveva difeso a spada tratta Francesco Chiofalo dalle accuse riguardanti un presunto scambio di chat compromettenti con la nuova tronista di Uomini e Donne Giulia Quattrociocche. In quel momento però, l'atleta campana non era venuta ancora a conoscenza di un'altra indiscrezione relativa all'ex concorrente di Temptation Island. Stando a quanto rivelato dalla schermitrice durante la notte, Chiofalo l'avrebbe ...

«Rossana» : 10 cose che forse non ricordavate del cartone in onda (di nuovo) su Italia 1 : Il sequelIl titoloIl rapporto con RobbyKazuyukiIl finale originale Il reggiseno di SanaLa casa nel boscoL'accento di FunnyIl coltello La sigla ce la ricordiamo tutti: un gruppo di ragazzi che tratta gli insegnanti come fossero pupazzi e una ragazza che deve darsi da fare perché così non se ne può più. Parliamo di Rossana, il celebre cartone animato che torna a rinverdire il palinsesto di Italia 1 a partire dal 26 agosto, un episodio al giorno ...

5 cose che forse non sapete su Cuore e batticuore : I detective sono stati i re e le regine del piccolo schermo negli anni ’70 e ’80; tra questi, anche la coppia protagonista di Cuore e battiCuore – in inglese Hart to Hart –, serie incentrata sui ricchissimi Jonathan e Jennifer Hart che debuttò con la prima di cinque stagioni il 26 agosto 1979 sul canale generalista americano Abc (e in Italia su Rai 2 un paio di anni dopo). I telefilm degli anni ’80 non prediligevano solo ...

Chiara Ferragni attaccata sul web : Condividi troppe cose. E lei : Lo farei anche con un solo follower : Chiara Ferragni condivide con i followers una foto, che la ritrae insieme a Fedez nella camera in cui due anni fa la coppia annunciava di aspettare un figlio. La regina italiana dei social è tornata al centro del gossip, dopo aver annunciato l'immente uscita del film sulla sua vita dal titolo Unposted. Questa volta, Chiara Ferragni fa parlare di sé per aver condiviso sul suo account Instagram una foto-ricordo, che la ritrae mentre è ...

Che meraviglia - gli elefanti sanno cose che ancora l'uomo non sa : Sarebbe utile sapere quanta pasta c’è nel piatto soltanto annusandolo? Okay, non sarebbe così utile, ma non lo è soltanto perché ci siamo adattati, e perché attraverso l’evoluzione siamo arrivati ad avere a disposizione le tecnologie che quantificano al posto dei nostri sensi da homo sapiens. Per gl

L’Amazzonia brucia anche per colpa nostra. Partiamo da noi per cambiare le cose : L’Amazzonia brucia, e noi la guardiamo bruciare. Mettiamo faccine che piangono su Facebook e ci puliamo la bocca dall’ennesimo hamburger. Non ci rendiamo conto che L’Amazzonia brucia anche per colpa nostra. La carne è uno dei principali prodotti di esportazione dal Brasile, e l’Italia è uno dei principali importatori (30mila tonnellate all’anno – soprattutto per carni lavorate di bassa qualità). Noi italiani mangiamo circa 80 ...

Paolo Limiti/ Fabrizio Frizzi : 'Mi ha fatto fare cose che nessuno mi avrebbe fatto fare' : Paolo Limiti, Una serata bella per te, Mogol!: un grande personaggio televisivo che ha lasciato tutti senza parole quando è venuto a mancare.