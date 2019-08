Lazio-Roma | cresce l’attesa | le reazioni in vista del derby

Fonte : calcioweb.eu

(Di sabato 31 agosto 2019) ”Ho sempre asserito che il presidente di una squadra come ladeve essereno, noi invece abbiamo un presidente straniero. Non vorrei che fosse una mancanza di amore che gli fa vendere tanti giocatori che ci servono”. Sono le dichiarazioni all’Adnkronos dell’attore Lino Banfi, indel. ”Ho paura che laperda – ammette – laè più organizzata come giocatori. Io spero in Džeko e nei ragazzi giovani messi in squadra”. Sul primodopo anni senza Daniele De Rossi, Banfi rileva: ”Ancora oggi mi immagino sbucare sul prato dell’Olimpico Totti e De Rossi, uno da una parte e uno dall’altra. Per quanto riguarda De Rossi, mi auguro che anche dall’Argentina faccia sentire il suo spiritonista’. Parlando di big, io voglio ricordare anche Salah. lo adoravo, ero molto ...

OfficialASRoma : ??? Domani alle 13:00 @PFonsecaCoach incontrerà la stampa in vista di Lazio-Roma. #ASRoma - Agenzia_Ansa : Tenta rapina in banca, preso il fratello del leader dei Tiromancino. A Roma, Francesco Zampaglione messo in fuga da… - OfficialASRoma : Sarà Marco Guida della sezione di Torre Annunziata l'arbitro di Lazio-Roma #ASRoma -