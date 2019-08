Lampedusa | barca carica di turisti sbatte contro uno scoglio e affonda | nessun ferito

Barca con turisti affonda a Lampedusa : stavano facendo un’escursione quando sono finiti contro uno scoglio : Una Barca utilizzata per escursioni turistiche, e con persone a bordo, è affondata a Lampedusa dopo essere finita contro uno scoglio a pelo d’acqua. Tutti sono in salvo e non si registrano feriti. I passeggeri sono stati portati a riva da motovedette della capitaneria e da altre barche. Pochi minuti dopo il salvataggio la Barca “Liliana” e’ affondata. L’incidente si e’ verificato al largo dell’Isola dei ...

La ong che sfotte Salvini : a Lampedusa spunta la barca Matteo S. : Non si tratta di un nome a caso e neanche di una coincidenza: mentre la nave Mare Jonio resta al largo, l'imbarcazione che...

Migranti - sbarcati a Lampedusa donne - bambini e malati dalla Mare Jonio. Restano ancora 34 persone a bordo tra le onde : Sono sbarcati al porto di Lampedusa i bambini, le donne incinte e i naufraghi più vulnerabili a bordo della nave Mare Jonio della italiana Mediterranea. L’operazione non è stata semplice: gli operatori della ong e gli uomini della Guardia costiera sono stati costretti a trasbordare bambini, donne e malati al buio, in condizioni precarie e con il Mare mosso. Ora a bordo tra le onde Restano ancora 34 Migranti. “Chiediamo che naufraghi ...

64 migranti sono sbarcati a Lampedusa su autorizzazione del ministero dell’Interno : Matteo Salvini (foto: Cosimo Martemucci/SOPA Images/LightRocket via Getty Images) Nella tarda serata del 29 agosto, 64 migranti hanno ricevuto da parte del Viminale l’autorizzazione di approdare a Lampedusa. Si tratta di 22 bambini, dei loro familiari, e altri naufraghi vulnerabili tra cui malati e donne incinte. Da due giorni, si trovavano a bordo della Mare Jonio, l’imbarcazione della ong Mediterranea che li aveva soccorsi dopo ...

Migranti : prima notte a Lampedusa per mamme e bimbi sbarcati da Mare Jonio : Palermo, 30 ago. (AdnKronos) - prima notte all'hotspot di Lampedusa per i 64 Migranti sbarcati ieri sera dalla Mare Jonio dopo il via libera del Viminale. A scendere dalla motovedetta della Guardia di Finanza, che si è occupata del trasbordo, sono donne, alcune delle quali in stato di gravidanza, i

64 migranti a bordo della nave Mare Jonio sono stati fatti sbarcare a Lampedusa : A Lampedusa sono stati fatti sbarcare 64 migranti che si trovavano a bordo di Mare Jonio, la nave del progetto umanitario Mediterranea che mercoledì mattina aveva soccorso circa cento persone al largo della Libia e questa mattina era arrivata al largo

Appello di Mediterranea : siamo davanti Lampedusa - fateci sbarcare : "Qui Mare Jonio, siamo in acque territoriali di fronte a Lampedusa. Abbiamo due tre metri di onde attorno, 99 persone che iniziano a sentirsi male. Abbiamo bisogno di portare a terra prima possibile queste persone che abbiamo salvato dal mare e in questo momento sono costrette a stare in mezzo a un mare che li fa soffrire. Dobbiamo scendere, dobbiamo portare a terra tutti quanti prima possibile". E' l'Appello di Cecilia Strada (figlia di Gino ...

Migranti - Salvini blocca la nave Mare Jonio al largo di Lampedusa : 78 persone sbarcano in autonomia : «Come sempre fatto in passato, dalla Mare Jonio potranno scendere donne, bambini e malati. Rimane confermato il divieto di ingresso e sbarco per una nave che non rispetta le...

Migranti : a Lampedusa sbarcati in autonomi 78 siriani e bengalesi (2) : (AdnKronos) - Secondo quanto apprende l'Adnkronos, sono arrivati sull'isola 64 uomini, tre donne, alcune con bambini, e altri dieci minori non accompagnati. Molti dei Migranti sbarcati nella notte sono originari del Bangladesh. Sono in corso le operazioni di identificazione.

Migranti : a Lampedusa sbarcati in autonomia 78 siriani e bengalesi : Palermo, 29 ago. (AdnKronos) - Nuovo sbarco autonomo sull'isola di Lampedusa dove nella notte sono arrivati in 78. Sono Migranti siriani e originari del Bangladesh. Hanno detto di essere partiti lunedì dalla Libia a bordo di una barca bimotore. I Migranti sono stati portati all'hotspot di Lampedusa.

Migranti : a Lampedusa sbarcati in autonomi 78 siriani e bengalesi (2) : (AdnKronos) – Secondo quanto apprende l’Adnkronos, sono arrivati sull’isola 64 uomini, tre donne, alcune con bambini, e altri dieci minori non accompagnati. Molti dei Migranti sbarcati nella notte sono originari del Bangladesh. Sono in corso le operazioni di identificazione. L'articolo Migranti: a Lampedusa sbarcati in autonomi 78 siriani e bengalesi (2) sembra essere il primo su CalcioWeb.

Migranti : a Lampedusa sbarcati in autonomia 78 siriani e bengalesi : Palermo, 29 ago. (AdnKronos) – Nuovo sbarco autonomo sull’isola di Lampedusa dove nella notte sono arrivati in 78. Sono Migranti siriani e originari del Bangladesh. Hanno detto di essere partiti lunedì dalla Libia a bordo di una barca bimotore. I Migranti sono stati portati all’hotspot di Lampedusa.L'articolo Migranti: a Lampedusa sbarcati in autonomia 78 siriani e bengalesi sembra essere il primo su CalcioWeb.

Open Arms - sbarcati a Lampedusa gli ultimi 83 migranti. La Ocean Viking ancora in attesa : “Ora date a noi un porto sicuro” : Gli ultimi 83 migranti rimasti a bordo della nave della ong Proactiva Open Arms hanno trascorso la prima notte a terra, dopo 19 giorni passati in mare ad attendere il via libera del governo italiano per l’attracco a Lampedusa. Dopo l’arrivo sull’isola, nella serata di martedì, del procuratore di Agrigento, Luigi Patronaggio, che ha disposto il sequestro dell’imbarcazione, è stata di conseguenza ordinata l’entrata in ...

Open Arms - gli 83 migranti sbarcati a Lampedusa. Canti e balli di gioia dopo 19 giorni in mare : Sono sbarcati dopo 19 giorni in mare gli ultimi 83 migranti a bordo della Open Arms, la nave spagnola approdata ieri sera nel porto di Lampedusa dopo la decisione della procura di Agrigento di...