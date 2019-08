La Super Rete 4 5G di Wind Tre con velocità fino a 1 Gigabit al secondo arriva a quota 59

Ascolti Tv Lunedì 12 agosto - vince Sister Act al 15.6% - The Fix 9.1% - lo speciale In Onda (7%) Super a quelli di Rai 2 (3.7%) e Rete 4 (3.5%) : Ascolti Tv Lunedì 12 agosto (articolo in aggiornamento, i dati usciranno dopo le 10) Sister Act – Rai 1 – 2.430 milioni e 15.6% The Fix (3 episodi) 1a Tv – Canale 5 – 1.208 milioni e 9.1% Chi è senza colpa – Rai 3 – 939 mila e 5.7% In Onda speciale – La7 – 1.078 e 7% Le Iene David Rossi – Italia 1 – 794 mila e 6.3% Tg2 Post – Rai 2 – 628 mila e 3.7% speciale Stasera ...

Calcio - Coppa d’Africa 2019 : Tunisia-Nigeria 0-1. Le Super Aquile chiudono al terzo posto - decisiva la rete di Ighalo : Si è concluso anche il penultimo atto della Coppa d’Africa 2019, andata in scena in Egitto nelle ultime settimane. Nella finale per il terzo posto la Nigeria ha avuto la meglio sulla Tunisia con il risultato di 1-0 grazie alla rete di Odion Ighalo nei minuti iniziali dell’incontro. Le Super Aquile hanno così riscattato in parte la delusione per l’eliminazione in semifinale contro l’Algeria, mentre la formazione allenata ...