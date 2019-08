La scena iconica di Berlino ne La Casa di Carta raccontata da Pedro Alonso | “Girata con

Fonte : optimaitalia

(Di sabato 31 agosto 2019) Alla vigilia della terza stagione de Ladi, la curiosità del pubblico era tutta per il ritorno del personaggio di: il rapinatore più controverso della banda del Professore, come prevedibile, è rientrato insolo nei flashback che raccontano la preparazione del colpo cinque anni prima, rendendo effettiva la sua morte mostrata nel finale della seconda parte. L'escamotage narrativo ha permesso comunque adi far parte del cast della terza e della quarta stagione (di cui ha terminato le riprese quest'estate), contribuendo al successo della serie col suo amatissimo personaggio che pur avendo tratti deprecabili è risultato il più affascinante del gruppo. Interrogato sulla sua esperienza sul set e in particolare sullache più lo ha coinvolto,ha raccontato a Netflix che la sequenza più forte mai interpretata per la serie è stata ...

OptiMagazine : La scena iconica di #Berlino ne #LaCasadiCarta raccontata da #PedroAlonso: 'Girata con vera polvere da sparo'… - Louissmouth : RT @Giulia_s_93: Scena più iconica non c'è, solo noi abbiamo una Sana che lancia dizionari ?? #DajeTuttaPerSana #skamita - deborawashere : RT @Giulia_s_93: Scena più iconica non c'è, solo noi abbiamo una Sana che lancia dizionari ?? #DajeTuttaPerSana #skamita -