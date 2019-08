La prima gara stagionale a San Siro fa sorridere Marco Giampaolo

Ex Juve - Tacconi : “In questo campionato vogliono favorire il Napoli - si é visto già dalla prima gara” : L’ex bianconero Stefano Tacconi è intervenuto ai microfoni di Radio Bianconera: “L’esordio della Juventus? Sembrava che ci fosse Allegri in panchina, é la stessa squadra escluso Higuain. Ho visto male De Sciglio e Rabiot. Ho visto una Juve che a differenza di Allegri quando ha fatto gol non si è difesa ma ha continuato ad attaccare. Quando segni l’1-0 secondo me devi ammazzare gli avversari, devi trovare il 2-0 che avevamo anche fatto. ...

LIVE Serie A - risultati prima giornata in DIRETTA : Kouamé riprende la Roma! La Lazio cala il tris - il Brescia la sblocca su rigore : Muriel ribalta la gara con la SPAL! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE ROMA-GENOA 3-3 71′: KOUAME!!!! MATCH PIROTECNICO ALL’OLIMPICO! TUFFO DI TESTA E PARITA’! TORINO-SASSUOLO 2-1 70′: CAPUTO!!! I NEROVERDI ACCORCIANO CON IL TAP-IN VINCENTE! HELLAS VERONA-BOLOGNA 1-1 70′: fuori Palacio, dentro Mattia Destro. SPAL-ATALANTA 2-3 76′: Muriel!!!!! DOPPIETTA DEL COLOMBIANO!!! GOL PAZZESCO DEL #9 CHE PIAZZA IL DESTRO! HELLAS ...

LIVE Equitazione - Europei salto ostacoli Rotterdam 2019 in DIRETTA : quattro azzurri in gara nella prima giornata di qualifiche : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La formazione dell’Italia – Il programma completo della prima giornata Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della prima giornata di gare degli Europei di Equitazione, specialità salto ostacoli, che scatteranno oggi a Rotterdam, in Olanda: alle ore 10.00 si romperà il ghiaccio con il Boels Prize, al quale prenderà parte Giulia Martinengo Marquet su Casper vd Rode ...

VIDEO Simone Biles - mitologico Tsukahara avvitato in uscita dalla trave : esercizio da urlo in gara - prima nella storia : Simone Biles ha compiuto un altro passo nella storia della ginnastica artistica, la Campionessa Olimpica e del Mondo nel concorso generale si è letteralmente scatenata nel day-1 dei Campionati Statunitensi inscenando uno show di rara bellezza sulla trave. La fuoriclasse di Columbus ha infatti portato in gara il fantasmagorico Tsukahara avvitato in uscita, un elemento mai eseguito da nessuna atleta in passato e che davvero rasenta i limiti ...

Equitazione - Global Champions League Valkenswaard 2019 : la prima gara va a Kevin Staut - 35° Alberto Zorzi : Nella prima gara della tappa di Valkenswaard della Global Champions League di Equitazione, per quanto concerne il salto ostacoli, vittoria per il transalpino Kevin Staut su Urhelia Lutterbach, che chiude con un netto in 70″17, con un risicato margine sul canadese Eric Lamaze su Firkov du Rouet, secondo in 70″58, e sull’olandese Henk van de Pol su Looyman Z, terzo in 71″57. Chiude in 35ma posizione Alberto Zorzi su Cinsey, ...

MotoGP - GP Repubblica Ceca 2019 : partenza posticipata - prima curva bagnata. Programma stravolto - gara accorciata : La partenza del GP della Repubblica Ceca, tappa del Mondiale MotoGP, è stata posticipata a orario da definire. Lo start era originariamente previsto per le ore 14.00 ma la pioggia ha fatto capolino a Brno attorno alle ore 13.15 quando si stava svolgendo la premiazione della Moto2, l’asfalto si è subito bagnato ma la perturbazione è durata soltanto alcuni istanti. Al momento splende il sole, il primo settore è bagnato ma gli altri tre sono ...

Mick Schumacher - prima vittoria in Formula 2 per il 20enne figlio di Michael. Il successo a Budapest in gara-2 : È arrivata la prima vittoria in Formula 2 per Mick Schumacher. Il pilota 20enne del Team Prema, figlio del 7 volte campione del mondo (5 con la Ferrari) Michael Schumacher, già membro della Ferrari Driver Academy, ha trionfato a Budapest in gara-2, precedendo Nobuharu Matsushita e Sergio Sette Camara. Il tedesco, campione in carica della terza serie europea, nelle ultime uscite aveva mostrato importanti segnali di crescita che l’hanno ...

Formula 2 - il dolce sapore della prima volta per Mick Schumacher : il tedesco conquista Gara-2 a Budapest : prima vittoria in Formula 2 per il figlio del Kaiser, che si prende Gara-2 del Gp d’Ungheria davanti a Matsushita e Sette Camara Mick Schumacher conquista la prima vittoria in Formula 2, imponendosi in Gara-2 nel Gp d’Ungheria. Scattato dalla pole position dopo l’ottava posizione nella Feature Race di ieri, il tedesco non lascia scampo ai rivali, dominando dall’inizio alla fine e tagliando il traguardo davanti a ...

F1 - GP Germania 2019 : le previsioni meteo per la gara. La pioggia potrebbe arrivare prima del semaforo verde : Potremmo vivere una gara bagnata al GP di Germania di F1, che scatterà oggi alle ore 15.10. L’undicesima prova del Mondiale 2019 si preannuncia spettacolare e la pioggia potrebbe far salire ulteriormente le emozioni sul circuito di Hockenheim. Ieri nelle qualifiche Lewis Hamilton ha timbrato l’ennesima pole position, davanti a Max Verstappen e Valtteri Bottas, mentre è stata una giornata da dimenticare per la Ferrari, con Charles Leclerc che ...

Softball - Preolimpico 2019 : l’Italia affronta il Botswana nella prima giornata - gara da non fallire : Siamo ormai prossimi al via del Preolimpico di Softball 2019, che decreterà l’ammissione per la vincente al torneo olimpico di Tokyo 2020, con l’Italia che scenderà in campo quest’oggi, nella prima giornata del gruppo B, per affrontare il Botswana, unica africana della competizione, ma avversaria da non sottovalutare. Il Botswana gode infatti di una discreta tradizione, fatta di partecipazioni ai Mondiali, ma anche di successi ...

LIVE Italia-Germania 4-4 - Mondiali pallanuoto 2019 in DIRETTA : Soffre nella prima metà di gara il Settebello : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE FINE SECONDO QUARTO. Italia-Germania 4-4 59″ Echenique ci prova da fuori ma non trova lo specchio. 1’57” GOOLLLL!!!!! AICARDI!!!!! Bella palla al centro per Aicardi, che riesce a girarsi e concludere in maniera vincente. Italia-Germania 4-4. 2’46” GOOOLLLLL!!!! DI FULVIOOOOO!!!! Superiorità azzurra, gran giro palla e conclusione potente dell’azzurro. ...

Sfratto per l'ex re dei "Compro oro" : prima si barrica in casa e poi scappa (dal garage) : Lavinia Greci L'imprenditore, sotto Sfratto, si sarebbe chiuso in casa all'arrivo dell'ufficiale giudiziario, poi sarebbe fuggito dal garage. Era stato condannato per evasione fiscale Non avrebbe aperto la porta, avrebbe devastato i mobili e sarebbe scappato facendo perdere le proprie tracce. Mirko Rosa, titolare della catena di "Compro oro", "Mirko Oro", e condannato per evasione fiscale, avrebbe reagito in questo modo quando, ...

Valtteri Bottas F1 - GP Gran Bretagna 2019 : “Stavo vincendo la gara prima della safety car - non è stata la mia giornata” : Si è chiuso con un deludente secondo posto il Gran Premio di Gran Bretagna 2019 per Valtteri Bottas, autore della pole position in qualifica ma sconfitto quest’oggi anche con un po’ di sfortuna dal compagno di squadra Lewis Hamilton. Il portacolori della Mercedes, secondo in classifica generale a -39 da Hamilton dopo questa gara, ha lottato strenuamente nel primo stint per resistere alla costante pressione dell’altra Freccia ...