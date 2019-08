La folle estate gialloverde sulla pelle degli italiani

Fonte : huffingtonpost

(Di sabato 31 agosto 2019) “L’sta finendo e un anno se ne va. Sto diventando grande lo sai che non mi va”, cantavano i Righeira nell’ormai lontano 1985. Il celebre brano sembra la colonna sonora che accompagna il racconto di questa. Nei fotogrammi iniziali scorrono inquadrature di palazzi assolati, turisti che si fanno selfie a Piazza Montecitorio, le scarpe ticchettanti di Luigi Di Maio che cammina a passo svelto tra i corridoi della Camera, nelle ore calde in cui cerca in tutti i modi di non farsi travolgere dalla crisi balneare voluta dall’amico Matteo Salvini. E via un banale flashback sulle scene di un agosto, con la caduta di un Governo piovutatestanel mezzo delle vacanze estive per le brame di potere del capo della Lega, che su una spiaggia di Milano Marittima è passato dal totale controllo della scena ...

