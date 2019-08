La figlia di Al Bano massacrata dagli insulti e offese della rete

Fonte : ilgiornale

(Di sabato 31 agosto 2019) L'ex di AlCarrisi ha difeso a spada tratta laJasmine dall'attacco degli hater che sul web si sono scatenatiSegni distintivi: viso da bambola, capelli biondi e lunghissimi, bocca carnosa, occhi azzurri. Lei è Jasmine Carrisi, laavuta dal cantante AlCarrisi con Loredana Lecciso. La giovane ragazza è finita al centro del gossip, per via di molteplici critiche giunte sui suoi profili social, da parte di chi l'accusa di essere ricorsa eccessivamente alla chirurgia estetica e di volersi mostrare più grande rispetto a alla sua età anagrafica.La 18enne ha ricevuto dei pesanti attacchi in, in particolare su Instagram, dov'è solita condividere le sue foto, ma a rispondere agli hater è stata la madre. "Vai a giocare con le bambole invece di combinarti in questo modo a 18 anni, come tua madre che ti fa fare queste foto. Io mi vergognerei, ...

KontroKulturaa : Romina Carrisi sexy in bikini, lato B in mostra: la figlia di Al Bano e la Power manda in delirio i fan (Foto) - - novasocialnews : Jasmine Carrisi presa di mira dagli haters, Loredana Lecciso: 'Mi fanno tristezza' #novasocialnews #nonstopnews… - KontroKulturaa : Jasmine Carrisi: 'lo sposerò', la figlia di Al Bano innamorata - -