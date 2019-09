La disparità di genere nei premi della regata storica di Venezia

Fonte : agi

(Di sabato 31 agosto 2019) I remi frullano. Iti scalpitano. Le mascarete aspettano di partire. Ormai manca poco alladidel primo settembre, la più importante competizione lagunare e cittadina, 6 km di percorso lungo il Bacino di San Marco fino al Canal Grande, arrivo sotto il Ponte di Rialto ad una velocità media - a colpi di remo - di dieci chilometri l'ora.preceduta e aperta dal corteo delle imbarcazioni storiche, con la vecchia Bucintoro e il Doge a bordo in testa. Bene, nei sestieri digli animi sono accesi come lo possono nelle contrade di Siena per il Palio. E non mancano le polemiche. Quella in corso in queste ore riguarda la parità di, come si può leggere sull'edizione cartacea de la Repubblica di domenica 25 agosto. Sollevata da Elena Almansi, “nata il 5 ottobre 1992, è cresciuta dondolata dall'acqua e ha fatto dell'acqua la sua vita, diventando ...

