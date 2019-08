La cantante Ellie Goulding si è sposata | anche Orlando Bloom e Katy Perry alle nozze

Fonte : ilgiornale

(Di sabato 31 agosto 2019) Novella Toloni La cantautrice britannica ha detto sì al critico d'arte Caspar Jopling nel corso di un matrimonio stile royal wedding. Tra le star presenti all'eventocone le sorelle Eugenie e Beatrice di York Labritannicae il fidanzato Caspar Jopling hanno coronato il loro sogno d'amore unendosi in matrimonio. Le, in stile royal wedding, si sono celebrate oggi nella Cattedrale di York Minster a York, in Inghilterra. La32enne è salita all'altare con un abito nuziale classico, con maniche lunge e collo alto (ricamato con le iniziali degli sposi), disegnato appositamente per lei da Natacha Ramsay Levi per l'atelier Chloé. Lo sposo, il critico d'arte 26enne Caspar Jopling, ha optato invece per un elegante completo sartoriale di Huntsman. Visualizza questo post su Instagram @just tied the ...

AngelaVillani9 : RT @VanityFairIt: Le nozze, sabato 31 agosto, in una residenza da sogno a pochi chilometri da York - VanityFairIt : Le nozze, sabato 31 agosto, in una residenza da sogno a pochi chilometri da York -