La Bellucci e Cassel si ritrovano a Venezia | Mi piace molto Monica

Fonte : ilgiornale

(Di sabato 31 agosto 2019) Francesca Galici Siparietto inaspettato trae Vincental Festival del Cinema di, dove i due si sono ritrovati per la presentazione della nuova versione del film scandalo Irreversibledivide,riunisce. La Mostra del Cinema diè stata l'occasione per rivedere insieme Vincent, ormai separati da sei anni e mai più comparsi insieme in pubblico. L'occasione per la reunion è stata la presentazione del film Irreversible - Inversion Integrale, presentato al Festival del Cinema diin una nuova veste. La pellicola risale al 2002 e ai tempi salì agli onori delle cronache per le scene sessualmente esplicite eforti con le qualidiedero scandalo. Venne presentato per la prima volta al Festival di Cannes. A76 la pellicola è stata ripresentata nella versione ...

