Juventus | PSG unica meta gradita da Dybala | affare ancora bloccato!

Neymar Juventus - “El Chiringuito” : no del PSG al Barça - irrompe la Juve : Neymar Juventus – La telenovela per Neymar non accenna a diminuire. A pochi giorni dalla fine del mercato non si ha ancora una destinazione per il brasiliano, ieri Di Marzio aveva ufficializzato la sua definitiva cessione al Barcellona ma oggi voci estere smentiscono tutto. Arrivano senza soluzione di continuità gli aggiornamenti sulla trattativa Neymar. E’ di […] More

Juventus - al momento non sarebbe arrivato nessun segnale dal Psg per Dybala : La Juventus, in questi giorni, sta cercando di fare le ultime operazioni di mercato. In particolare la speranza sarebbe quella di cedere qualche giocatore che rischia di essere escluso dalla lista Champions. Al momento tutte le situazioni dei sembrano essere in stand-by. Infatti, la Roma ha preso Smalling e perciò ha abbandonato la pista Rugani. Mentre Mandzukic non sembra intenzionato ad accettare la corte del Paris Saint Germain. Poi c'è da ...

Juventus - Nedved su Dybala : 'Può succedere di tutto' - possibile offerta Psg per l'argentino : Il mercato potrebbe regalare sorprese in questi ultimi giorni di trattative: come è noto infatti il calciomercato estivo chiuderà il 2 settembre ed alcune società di Serie A devono necessariamente completare le rispettive rose sia in acquisti che in cessioni. La situazione più particolare riguarderebbe proprio la Juventus, che sta avendo molte difficoltà nel piazzare gli esuberi della rosa bianconera sul mercato. Difficilmente quindi potrebbe ...

Dybala Juventus - c’è la svolta : Neymar al Barça - il PSG piomba sulla Joya : Dybala Juventus- Secondo quanto riportato da “Gianluca Di Marzio“, Barcellona e PSG avrebbero raggiunto un accordo totale per il passaggio di Neymar in maglia blaugrana. Un affare pronto alla chiusura, con l’attaccante brasiliano pronto al ritorno in Spagna. svolta improvvisa che potrebbe coinvolgere improvvisamente anche la Juventus, di fatto, sarebbe pronto a piombare con forte […] More

Cessioni Juventus - Mandzukic inguaia Paratici - no al PSG : ora cambia tutto : Cessioni Juventus- Secondo quanto riportato da “Sky Sport“, Mario Mandzukic avrebbe rifiutato anche il trasferimento al PSG. L’attaccante croato vorrebbe decidere con calma il suo futuro, valutando attentamente il da farsi. La sensazione è che difficilmente la Juventus riuscirà a cedere un giocatore dal contratto di 5 milioni di euro annui, considerando anche l’età non […] More

Calciomercato Juventus - Mandzukic rifiuta il PSG : il croato rischia di rimanere fuori dalla lista Champions : Dopo il no al Manchester United, l’attaccante croato non apre nemmeno ai parigini, rischiando così di finire ai margini del progetto Sarri Mario Mandzukic resta alla Juventus, l’attaccante croato ha rifiutato anche la proposta del Paris Saint-Germain, dopo aver rispedito al mittente anche quella del Manchester United. Lapresse Un rifiuto che potrebbe costargli davvero caro, considerando la possibile esclusione dalla lista ...

Calciomercato Juventus - il Psg bussa alla porta per Mandzukic : trattativa in corso : Calciomercato Juventus – La Juventus si prepara per il big match di campionato della seconda giornata in Serie A, il club bianconero impegnato contro il Napoli in una partita che non ha bisogno di grosse presentazioni. La dirigenza nel frattempo è impegnata negli ultimi giorni di Calciomercato, la Juventus sta trovando grosse difficoltà ad operare in uscita, in particolar rischiano di rimanere sul groppone calciatori che non ...

Dybala Juventus - tutto nelle mani del PSG : le ultime sul futuro della Joya : Dybala Juventus – L’incontro in corso tra il PSG e il Barcellona per Neymar potrebbe incendiare gli ultimi giorni di mercato e rappresentare una svolta anche per la Juventus. tutto nasce dalla richiesta del club parigino che, come riferisce su Twitter il giornalista del ‘Mundo Deportivo’ Francisc Aguilar, avrebbe escluso l’inserimento di contropartite tecniche. Dybala Juventus, le ultimissime Così dal […] More

Dalla Francia - L'Equipe : Juventus - la riserva di Alex Sandro potrebbe essere Nsoki del Psg : E' sempre tempo di calciomercato, a maggior ragione a sei giorni Dalla fine ufficiale delle trattative, prevista per il 2 settembre. Le società più attive restano quelle di vertice, in particolar modo Juventus, Napoli, Inter, Milan e Roma. I bianconeri stanno lavorando soprattutto sulle cessioni, con la volontà della dirigenza di alleggerire una rosa fin troppo ricca di giocatori....Continua a leggere

Calciomercato Juventus : c’è un terzino del PSG per la corsia sinistra : Calciomercato Juventus: il tentativo della Juve di trovare un accordo con l’esterno mancino del Barcellona Juan Miranda è saltato. Il giocatore andrà allo Schalke 04, ma per la corsia sinistra è al momento più che aperta la pista che porta ad un altro interessante giovane. Secondo Calciomercato.com, gli occhi dei dirigenti bianconeri sono puntati, infatti, […] More

Calciomercato Juventus/ All.PSG : 'Neymar? Situazione difficile' - ultime notizie - : Calciomercato Juventus: il tecnico del club parigino ha parlato della Situazione riguardante l'attaccante verdeoro, accostato anche ai bianconeri.

Juventus - asse caldo col PSG : da Dybala a Verratti - la maxi trattativa : Juventus – Come annunciato da Nedved, il mercato non è ancora finito, infatti la Juve è pronta a fare nuovi colpi. Dopo De Ligt il mercato in entrata si è bloccato ma sembra sia arrivato il momento di fare nuovi colpi. Il calciomercato si accende in queste ultime giornate di trasferimenti. In particolare, secondo ‘Tuttosport’, sarebbero ben […] More

Dybala Juventus - svolta col PSG : l’agente della Joya incontra i parigini : Dybala Juventus – Potrebbero arrivare in giornata importanti novità sul futuro di Paulo Dybala. Secondo quanto riportato da ‘Sportmediaset’ oggi l’entourage di Dybala incontrerà la dirigenza del Paris Saint Germain. Incontro decisivo per cercare di fare ulteriori passi in avanti nella trattativa che potrebbe portare il numero 10 bianconero in Francia. Dybala Juventus,verso il PSG? In caso di […] More

La Juventus irrompe su Neymar - la clamorosa indiscrezione : Dybala e 100 milioni al Psg : La Juventus irrompe e fa sul serio per Neymar. La clamorosa indiscrezione arriva dalla Spagna, secondo AS i bianconeri sarebbero clamorosamente balzati in pole position rispetto a Barcellona e Real Madrid per strappare l’asso brasiliano al PSG. "Il Madrid non è più coinvolta nel tentativo di firmare