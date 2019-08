Juventus-Napoli visibile in tv e streaming solo sui canali Sky Sport e non su Dazn

Fonte : Blastingnews

(Di sabato 31 agosto 2019) Il campionato di calcio di Serie A entra nel vivo e questo fine settimana sono in programma le partite valide per la seconda giornata. Tra le sfide più attese vi è sicuramente, il big match di questo campionato in programma stasera, sabato 31 agosto, alle ore 20.45 presso lo Stadium di Torino. Una sfida attesissima dai tifosi delle due squadre, con mister Maurizio Sarri (pur fisicamente assente in panchina) che affronterà per la prima volta da avversario la squadra partenopea. Il match di questa sera potrà essere seguito in diretta televisiva e inonline soltanto suia pagamento di Skye non sulla piattaforma....

AAlciato : Prima giornata italiane in Champions: Inter-Slavia Praga (17/9), Napoli-Liverpool (17/9), Atletico Madrid-Juventus… - FcInterNewsit : Sky - Wanda lavora all'addio di Icardi: l'Atletico Madrid si aggiunge a Napoli e Monaco. Juventus sullo sfondo - SkySport : ? #UltimOra #Juventus ? #Sarri non sarà in panchina contro il #Napoli ?? Decisione presa dallo staff medico biancone… -