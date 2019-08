Juventus-Napoli | formazioni Ancelotti ne cambia solo uno Sarri sceglie Higuain

Fonte : ilnapolista

(Di sabato 31 agosto 2019) Sono state rese ufficiali leche tra poco scenderanno in campo allo Stadium per la partita. Per la, in panchina a dirigere la squadra sarà Martusciello. Il vice sostituisce, assente per gli strascichi della polmonite. Sulla panchina azzurra, Carlo. Il tecnico bianconero lascia Dybala in panchina preferendogli Gonzalopreferisce Ghoulam a Mario Rui. Per il resto la stessa formazione vista a Firenze. Lozano, come previsto, parte dalla panchina. Queste leufficiali delle due squadre:(4-3-3) Szczesny; De Sciglio, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Matuidi; Douglas Costa,, Cristiano Ronaldo.(4-2-3-1) Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Ghoulam; Allan, Zielinski; Callejon, Fabian Ruiz, Insigne; Mertens. Il fischio di inizio è previsto alle ...

juventusfc : ?? 28 ottobre 1979 ?? Juventus-Napoli 1-0 ?? La firma? Gaetano Scirea #GaetanoScirea ???? Dal 3 settembre la mostr… - romeoagresti : #Juventus, nessuna sorpresa per quanto concerne i convocati per il match di questa sera contro il Napoli: out Ramse… - SkySport : ? #UltimOra #Juventus ? #Sarri non sarà in panchina contro il #Napoli ?? Decisione presa dallo staff medico biancone… -