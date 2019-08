Juventus-Napoli 4-3 La Diretta Incredibile autogol di Koulibaly

Live Juventus-Napoli 4-3 Incredibile autogol di Koulibaly : Il Napoli è stata l'unica squadra in grado di impensierire l'egemonia della Juventus e spesso l'assegnazione dello scudetto è passata proprio dalla partita di Torino che si...

Calcio : anticipo - Juventus-Napoli 4-3 : 22.42 Pazzesco 4-3 allo 'Stadium' della Juventus sul Napoli. Uno-due bianconero in 3': dopo un miracolo di Szczesny su Allan (14'),sgroppata di 60m di Douglas Costa che regala a Danilo,appena entrato da pochi secondi,il pallone dell'1-0 (16');al 19' Higuain raddoppia con un destro spettacolare all'incrocio. Napoli tramortito, la traversa salva Meret su Khedira. Ronaldo firma il tris al 62', ma riscossa Napoli con Manolas (66') e Lozano (68') ...

Juventus-Napoli - gli highlights del match – VIDEO : Juventus-Napoli, gli highlights del match – VIDEO highlights Juventus Napoli| Seconda giornata in Serie A per Juventus e Napoli in questa stagione. Ecco come è andata a finire la partita tra queste due compagini. Gli highlights di Juventus – Napoli L'articolo Juventus-Napoli, gli highlights del match – VIDEO proviene da ForzAzzurri.net.

