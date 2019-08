Juventus-Napoli 2-0 live | Higuain raddoppia!

Fonte : calcioweb.eu

(Di sabato 31 agosto 2019)– Dopo il primo match di oggi che ha visto in campo Milan e Brescia, continua il programma valido per la seconda giornata del campionato di Serie A, in campo laed il, partita che non ha bisogno di presentazioni, si affrontano squadre destinate a lottare per lo scudetto. Successo all’esordio per entrambe, la squadra di Maurizio Sarri ha vinto contro il Parma grazie alla rete messa a segno da Chiellini, bene anche la squadra di Ancelotti con il blitz sul campo della Fiorentina. Adesso tutto lo spettacolo del big match, le formazioni ufficiali e le scelte dei due allenatori. Ilè in balia della, il doppio colpo ha devastato la squadra di Ancelotti. 19′ –salta Koulibaly e calcia di destro, imparabile per Meret. E’ già 2-0. 16′ – Danilo ribalta l’azione sul calcio ...

