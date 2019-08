Juventus | la probabile formazione contro il Napoli | De Ligt sostituirà Chiellini

Juventus - la probabile formazione contro il Parma : Dybala favorito su Higuain : Questo pomeriggio, la Juventus tornerà a fare sul serio e il tempo degli esperimenti è finito. I bianconeri, in quel di Parma, faranno il loro esordio in serie A senza Maurizio Sarri. Il tecnico è rimasto a Torino per curarsi dalla polmonite, ma ha seguito tutta la preparazione della sua squadra e ha istruito a dovere il suo vice. Giovanni Martusciello sa cosa deve fare e cosa vuole l'ex tecnico del Chelsea. Dunque quest'oggi, la Juve sarà in ...

Parma-Juventus : Bonucci favorito su de Ligt - Dybala probabile titolare : Parma-Juventus, con ogni probabilità, non sarà la prima uscita ufficiale sulla nuova panchina di Maurizio Sarri. Il tecnico è ancora alle prese con la polmonite e quindi in panchina al Tardini, sabato alle 18, dovrebbe esserci il suo vice Martusciello. Il tecnico ex Napoli sta comunque preparando la formazione nonostante il riposo forzato imposto dal problema fisico e ha già scelto nove degli undici titolari, mancano due pedine con un doppio ...

Probabile formazione tipo Juventus : rebus Dybala - in ascesa le quotazioni di Douglas Costa : C'è ancora qualche punto interrogativo da sciogliere nella Probabile formazione tipo della Juventus in vista della prossima stagione che per i bianconeri inizierà il prossimo 24 agosto. La Juve infatti esordirà in Serie A sul campo del Parma e vorrà farlo vincendo, pronta a ribadire la sua superiorità. Il calciomercato è però ancora aperto e potrebbero esserci ancora dei volti nuovi in arrivo nell'undici base del tecnico Maurizio Sarri. La ...

Juventus - la probabile formazione anti Atletico : in attacco dovrebbe toccare a Higuain : Oggi, la Juventus tornerà in campo per giocare contro l'Atletico Madrid. Per i bianconeri questo sarà un test molto importante per capire come procede la preparazione in vista dell'inizio del campionato. Maurizio Sarri vorrà capire come procede l'apprendimento dei suoi schemi da parte dei giocatori juventini. Il tecnico tatticamente non presenterà novità e punterà ancora fortemente sul 4-3-3. In attacco, la Juve si presenterà con il tridente che ...

Juventus - dopo il sempre più probabile addio di Dybala - la maglia numero 10 potrebbe essere destinata a un grandissimo - Neymar : Sembra che la Juve per Neymar stia iniziando a fare sul serio. La pista Lukaku sembra destinata a fallire per i capricci dell’attuale numero 10 della Juve, Dybala. La decisione di chiedere un ingaggio esorbitante per mandare a monte l’affare Lukaku da parte di Dybala non è per nulla piaciuta alla dirigenza bianconera. La Juve, sembra aver deciso in queste ore, che Dybala non fa più parte del progetto futuro. I bianconeri avrebbero ...

Juventus 2019-20 : nella formazione tipo di Sarri probabile spazio alle due punte - CR7 titolarissimo : La formazione tipo della Juventus 2019-20 sarà a due o tre punte? E' questo l'interrogativo che si stanno ponendo gli addetti ai lavori ma soprattutto i tifosi della squadra bianconera, che sperano nell'ennesimo trionfo in Serie A e magari anche in un successo in Champions League. Alla guida della squadra è arrivato Maurizio Sarri, reduce da buona esperienza con Chelsea. In passato l'ex tecnico del Napoli ha fatto giocare sempre le sue squadre ...

Juventus 19-20 - nella probabile formazione di Sarri Dybala potrebbe giocare in un 4-3-1-2 : Come giocherà la Juventus 2019-20? E quali saranno le prossime mosse di calciomercato dei bianconeri? Sono queste le domande che si pongono i tifosi della squadra campione d'Italia quando ormai manca un mesetto circa all'inizio del campionato. C'è da dire che finora la Juve è stata la regina incontrastata anche dei trasferimenti estivi, visto che è riuscita a portarsi a casa due centrocampisti di grande spessore come Rabiot e Ramsey, prendendoli ...

Juventus-Tottenham : nella probabile formazione di Sarri c'è Rabiot - dubbi sul centravanti : Juventus-Tottenham segna l’esordio di Maurizio Sarri sulla panchina bianconera. La prima amichevole dell’anno si giocherà a Singapore domani, domenica 21 luglio, alle 13,30 (ora italiana): è previsto gran caldo e tanta umidità. L’avversario saranno gli inglesi vice campioni d’Europa che sono più avanti nella preparazione perché inizieranno il campionato prima rispetto ai Campioni d’Italia. Sarri ha lavorato alla Continassa sulla squadra e la sua ...