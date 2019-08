Joaquin Phoenix a Venezia 76 racconta il suo Joker tra Taxi Driver e L’uomo che ride

Il Joker sociale di Joaquin Phoenix è da Oscar : Esplode la rabbia degli incazzati, dei marginali e degli invisibili, a Gotham City infuria la guerra civile dei poveri, che indossano, come un simbolo, la maschera da clown. Il Joker è uno di loro, uno dei tanti, quello però che, involontariamente, li ha ispirati. Siamo verso il finale di “Joker”, il film di Todd Phillips che tutto è tranne il cinecomic annunciato, lo spin-off sul più iconico ...

Joker - Joaquin Phoenix - Gotham e un mondo disperato da notte del giudizio : A Gotham tira una bruttissima aria e c'è Joker, un clown triste e bullizzato che inizia a provare il brivido di uccidere e finisce per sconvolgere la città. A Venezia oggi è calata l'oscurità inquietante e violenta del peggiore nemico di Batman e nulla sarà più come prima. Nuovo capitolo dei fortunati cinecomics di una maturità espressiva già senza pari, a metà tra commedia nerissima e thriller, il film di Todd Philips propone il ritratto di un ...

A Venezia applausi per il “Joker” Joaquin Phoenix : applausi a Venezia per l'atteso "Joker" di Todd Phillips, in concorso alla 76esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica. Protagonista uno straordinario Joaquin Phoenix che regala un'intepretazione intensa. Nel film è il comico fallito Arthur, nato per portare gioia, ma che non riesce a far ridere. Paradossalmente nella sua vita tutto è dolore e sofferenza. Phillips ha raccontato di come il film abbia "un tono diverso" rispetto a quelli ...

Il Joker di Joaquin Phoenix terrorizza (e incanta) Venezia - : Venezia si trasforma in Gotham City per la presentazione di Joker, il film interamente dedicato al nemico di Batman e, in generale, a uno dei "cattivi" più apprezzati del pubblico. Lo spin-off della saga dell'uomo pipistrello, diretto da Todd Philips, vede Joaquin Phoenix nei panni del villain travestito da clown in cerca di riscatto dopo essere stato emarginato dalla società Luigi Mascheroni Venezia si trasforma in Gotham City ...

Joker - Joaquin Phoenix è straordinario e incendiario quanto il cognome che porta (Fenice) : Voce del verbo non vedere l’ora. Solo così possiamo esprimere l’attesa spasmodica per vedere uno degli attori più viscerali del pianeta, Joaquin Phoenix, calarsi nei maledetti panni di Joker. Un ruolo che, lo sappiamo, ha visto alternarsi negli anni talenti titanici come Jack Nickolson e il compianto Heath Ledger. Il conto alla rovescia per vederne la versione “Phoenixiana” è già partito, specie perché Joaquin Rafael Bottom, per dirla con ...

«Joker» : Joaquin Phoenix mette già i brividi : Joker: Joaquin PhoenixJoker: Joaquin PhoenixJoker: Joaquin PhoenixJoker: Joaquin PhoenixJoker: Joaquin PhoenixJoker: Joaquin PhoenixGuardare il trailer di Joker senza provare un brivido lungo la schiena è un impresa ardua. Un po’ perché le sequenze che si anelano l’un l’altra danno vita a un climax intenso e a tratti disturbante e un po’ perché Joaquin Phoenix nei panni di Arthur Fleck fa accapponare la pelle anche solo ...

Joker - arriva il trailer definitivo del film con Joaquin Phoenix : Dopo il bellissimo teaser di Joker, arriva il trailer definitivo del film con Jaquin Phoenix. Candidato a ben tre premi Oscar, ("The Master", "Quando l’amore brucia l’anima", "Il Gladiatore") non sarà il solo attore di spessore sulla scena. La novità svelata solo nel nuovissimo trailer appena reso pubblico dalla Warner Bros Pictures, è la qualificata presenza nel film di Robert De Niro. Soprattutto da questo nuovo trailer si evince che il ...

Joker - ecco il trailer del film con Joaquin Phoenix : https://www.youtube.com/watch?v=o7nkJDjuSp4 Cresce l’attesa per Joker, il film di Todd Philips che riporterà sul grande schermo l’arcinemesi di Batman in una versione mai vista prima. Joaquin Phoenix, infatti, darà il volto sfigurato al personaggio criminale della Dc Comics, anche se si prospetta che la pellicola avrà ben poco di fumettistico. Piuttosto si tratterà di un thriller psicologico, con un’estetica che ricorda ...

Il Joker di Joaquin Phoenix è già da Oscar - : Niccolò Sandroni Alberto Barbera, direttore artistico del Festival del cinema di Venezia, è rimasto sorpreso dal Joker con Joaquin Phoenix e lo vede già ai prossimi Oscar Joker, il prossimo film interamente dedicato alla genesi dell’arcinemico di Batman, sarà la grande sorpresa del Festival di Venezia e corre veloce verso gli Oscar. Abbiamo già avuto modo di vedere le prime immagini e il primo trailer del film con protagonista ...

Festival di Venezia 2019 - i film in concorso e le star attese : da Joaquin Phoenix a Brad Pitt : Roman Polanski, Steven Soderbergh, James Gray, Pablo Larrain, Atom Egoyan, Noah Baumbach e l’annunciato Kore-eda in apertura. E ancora l’atteso Joker con Joaquin Phoenix, e gli italiani Pietro Marcello (Martin Eden), il ritorno di Franco Maresco (La mafia non è più quella di una volta) e di Mario Martone (Il sindaco del rione Sanità). Così i principali autori e le “hits” del concorso internazionale della 76ma Mostra Internazionale di Arte ...

Joaquin Phoenix e Rooney Mara sono fidanzati ufficialmente! : Joaquin Phoenix e Rooney Mara sarebbero prossimi al matrimonio. Ecco tutti i dettagli sull’amore della star di Joker! Joaquin Phoenix si è fidanzato ufficialmente con Rooney Mara e per la gioia dei fan, pare che le due star di Hollywood convoleranno molto presto a nozze. Quindi il magazine Us Weekly, ha confermato le voci di gossip che ... Leggi tuttoJoaquin Phoenix e Rooney Mara sono fidanzati ufficialmente!L'articolo Joaquin Phoenix e ...

Joaquin Phoenix e Rooney Mara si sposano : Innamoratisi sul set del film Maria Maddalena, nel 2016, Joaquin Phoenix e Rooney Mara si sarebbero ufficialmente fidanzati. A rilanciare l'indiscrezione, tutt'altro che confermata dalla coppia, Us Weekly, che parla addirittura di matrimonio imminente. Non a caso mesi or sono la Mara era stata pizzicata per le strade di Los Angeles con un brillocco tutto tempestato di diamanti al dito.Nel film di Garth Davis l'attrice interpretava Maria ...

Joaquin Phoenix e Rooney Mara : i due attori si sposano : Matrimonio tra Joaquin Phoenix e Rooney Mara Fiori d’arancio a Hollywood. Tra la fine di quest’anno e il 2020 convoleranno a nozze Joaquin Phoenix e Rooney Mara. L’annuncio è arrivato da Us Weekly, ma i diretti interessati non hanno smentito. Piuttosto riservati, i due attori preferisco non esporsi troppo sulla vita privata. Insieme dal 2016 […] L'articolo Joaquin Phoenix e Rooney Mara: i due attori si sposano proviene da ...

Joaquin Phoenix e Rooney Mara si sposano - lei sfoggia l’anello al dito : Fiori d'arancio per una delle coppie più belle e schive di Hollywood. L'attore, prossimo a interpretare il Joker in un film attesissimo, è ufficialmente fidanzato con la collega cui è legato dal 2017. Lo svela il sito Us Weekly mentre lei da oltre un mese gira con un vistoso anello con diamante al dito.Continua a leggere