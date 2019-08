Italia di nuovo sul tetto del mondo dopo 22 anni | splendido successo azzurro nel Mondiale

Fonte : sportfair

(Di sabato 31 agosto 2019) Gli azzurri di Fanizza si impongono sulla Russia in finale, riprendendosi così il titolo iridato22Grandeper gli azzurrini di Vincenzo Fanizza nei Campionati Mondiali under 19 in Tunisia, dove hanno conquistato la medaglia d’oro superando la Russia in finale 3-1 (26-24, 21-25, 25-19, 25-18). Una vittoria che mancava da 22in questa categoria: l’ultimo e unico precedente, risaliva infatti all’edizione del 1997 a Teheran, quando l’riuscì a salire sul gradino più alto del podio, vittoria in finale contro la Grecia. Un grandissimoche completa una stagione iniziata al meglio, con la vittoria dell’Eyof a Baku, proseguita con il primo posto conquistato nel torneo di preparazione alla rassegna iridata svolto sempre a Tunisi e concluso con questa splendida medaglia d’oro. Nella finale di oggi, l’ha messo in mostra l’ennesima ...

