iPhone 11 | iPhone 11 Max iPhone 11 2019 Uscita Italia

APPLE - ATTESA PER I NUOVI iPhone/ Ecco quanto valore perderanno i modelli precedenti : APPLE, i NUOVI IPHONE il 10 settembre: Ecco quanto potrebbero perdere di valore i vecchi modelli dopo le prime 24 ore dal lancio, le stime.

Pokémon Masters è l'applicazione per iPhone più scaricata in 27 paesi : Nella giornata di ieri è stata annunciata l'uscita di Pokémon Masters, un nuovo titolo disponibile per dispositivi mobile. In un solo giorno, attraverso i dati di Sensor Tower, sembra che l'applicazione, su iPhone, sia stata la più scaricata in 27 paesi.Questi dati ci consentono di osservare inoltre che il gioco ha superato in termini di download anche Pokémon Quest, che ha debuttato al secondo posto lo scorso anno sempre su smartphone.Per ...

Apple presenterà iPhone 11 il prossimo 10 settembre - ecco cosa aspettarsi : I nuovi iPhone 2019 saranno presentati il prossimo 10 settembre nel corso del consueto evento autunnale targato Apple all'interno dello Steve Jobs Theatre a Cupertino, in California. A ufficializzare la data del keynote è stata Apple stessa inviando ai media e ai propri dipendenti l'invito ufficiale ad assistere al lancio. Nell'immagine usata per l'evento, Apple ha scelto di inserire il proprio logo scomposto in 5 colori ...

iPhone 11 - appuntamento al 10 settembre : (Foto: Apple) Finalmente la data è stata comunicata: l’attesissimo keynote di Apple per presentare i futuri iPhone 11 avverrà il prossimo 10 settembre sempre dal palco dello Steve Jobs Theater in sede a Cupertino. Si può notare come l’invito ricevuto dalla stampa sia piuttosto minimalista con una mela morsicata multicolore e multistrato e la scritta “By innovation only” che gioca sulle innovazioni previste modificando la ...

Apple presenterà i suoi nuovi iPhone il 10 settembre : Apple ha fissato un evento speciale per il prossimo 10 settembre, per presentare i suoi nuovi iPhone. La presentazione avverrà presso l’Apple Park, il grande campus che l’azienda ha costruito negli ultimi anni a Cupertino, in California (Stati Uniti). Apple