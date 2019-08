Inter | Politano alla Fiorentina chiave per un ulteriore investimento | Rebic RUMORS

Ante Rebic all'Inter/ Bloccato il croato in caso di addio di Politano : Ante Rebic all'Inter: l'attaccAnte della nazionale croata è stato Bloccato nel caso in cui alla fine Politano andasse alla Fiorentina

Calciomercato Fiorentina – Non solo Ribery - chiesto Politano all’Inter : secco no del club nerazzurro : La società viola ha chiesto disponibilità all’Inter per Politano, ricevendo però un secco no dalla società di Zhang Fiorentina scatenata sul mercato e, dopo l’arrivo di Franck Ribery, ha intenzione di regalare a Vincenzo Montella un altro esterno offensivo. Si tratta di Matteo Politano, per il quale sono stati avviati oggi i contatti tra le due parti, con l’Inter però che ha risposto con un secco no alla richiesta ...

Inter - Matteo Politano resta. Emergenza in attacco? Conte lo vede di seconda punta : Matteo Politano resta all'Inter. Dunque un contrordine per l'esterno che non partirà, nonostante il modulo tattico di Antonio Conte certo non lo favorisca. Ma l'Emergenza in attacco dell'allenatore nerazzurro fa sì che ora l'Inter non possa permettersi di rinunciare al giovane. Anche perché Perisic

Calciomercato 27 luglio sabato : Chiesa-Juve - nuove conferme. Pepè-Napoli - è fatta. Inter - via anche Politano? : Calciomercato 27 luglio- Ecco tutte le trattative di oggi sabato 27 luglio. JUVENTUS– Chiesa resta il primo obiettivo offensivo per la Juventus. 70 milioni le richieste viola, richieste che la Juventus potrebbe soddisfare cedendo Dybala e incassando circa 70-80 milioni di euro. Inter– Lukaku si avvicina: la sensazione è che Marotta e Ausilio proveranno l’affondo […] L'articolo Calciomercato 27 luglio sabato: Chiesa-Juve, ...

Inter - Politano non è certo di restare : su di lui ci sarebbe il Torino : L'Inter sta lavorando sul mercato per perfezionare la rosa a disposizione del nuovo allenatore, Antonio Conte. In attacco c'è emergenza visto che il tecnico, attualmente, non ha attaccanti di peso a disposizione ma in conferenza stampa, nei giorni scorsi, ha dichiarato che bisogna fare qualcosa anche in uscita. La rosa, infatti, va sfoltita prima di potersi muovere in entrata. E tra i giocatori che potrebbero non rientrare nei piani dell'ex ...

Calciomercato Inter - Politano potrebbe lasciare Milano : sarebbe nel mirino della Roma : L'Inter è pronta a disputare la seconda partita di International Champions Cup contro la Juventus, dopo la sconfitta per 0-1 subita contro il Manchester United. A tenere banco, però, erano state le parole rilasciate da Antonio Conte alla vigilia del match con i Red Devils. Il tecnico salentino ha chiesto un'accelerata sul mercato in modo da avere al più presto a disposizione i rinforzi a lui promessi. Il successivo vertice con la proprietà lo ...

Infortunio Politano - risentimento muscolare per il calciatore dell’Inter : Infortunio Politano – L’Inter continua la preparazione in vista della prossima stagione, l’obiettivo della squadra nerazzurra è quella di migliorare il risultato della scorsa stagione, la scelta di affidare la panchina ad Antonio Conte è stata azzeccatissima, l’ex Ct della Nazionale non ha bisogno di presentazioni. Nel frattempo Infortunio per l’attaccante Matteo Politano, il calciatore si è fermato durante ...