Inquinamento Taranto | le scuole di Tamburi possono riaprire | completati i lavori sulle

Inquinamento Taranto - odore di gas nei quartieri Tamburi e Paolo VI. "Assediati da 48 ore" : Decine di segnalazioni sui social. Dal sindacato Usb appello ad Arpa Puglia, vigili del fuoco e carabinieri del Noe e al sindaco per "intervenire e tutelare i cittadini"

Nadia Toffa e la battaglia contro l’Inquinamento a Taranto : “Io ho imparato tanto da questa città e per questa ragione io ci sarò sempre per questa città“: lo dichiarava Nadia Toffa lo scorso 14 gennaio a Taranto, ricevendo a Palazzo di Città la cittadinanza onoraria dal sindaco, Rinaldo Melucci, e dal presidente del Consiglio comunale, Lucio Lonoce. Il riconoscimento le è stato assegnato in quanto testimonial nazionale di una campagna benefica partita dal rione Tamburi (il quartiere vicino ...