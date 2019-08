Inizia Settembre | perché il 9° mese si chiama così? Ecco da cosa deriva questo nome

1° Settembre 2019 - oggi Inizia l’Autunno meteorologico : l’Equinozio si avvicina - ecco DATA e ORA : inizia oggi 1° Settembre 2019 l’autunno meteorologico e si archivia quindi l’estate meteorologica. In riferimento invece alle stagioni astronomiche, si ricordi che il 23 Settembre, alle 07:50 UTC, 09:50 ora italiana, entreremo ufficialmente in una nuova fase, inaugurata, come sempre, dall’Equinozio d’autunno. Il termine equinozio deriva dal latino “equi-noctis” e significa “notte uguale” al giorno: nonostante tale ...

Quando Inizia la scuola : calendario settembre 2019 regione per regione : Quando inizia la scuola: calendario settembre 2019 regione per regione A settembre 2019 in tutte le Regioni italiane le aule scolastiche si riempiranno di nuovo di studenti, che avranno terminato il loro annuale periodo di ferie estive e si troveranno a fronteggiare un nuovo anno scolastico, a studiare sui libri, a sostenere interrogazioni ed esami. Ma Quando inizia la scuola in ogni regione? Andiamo a stilare un calendario aggiornato con le ...

Concorso Ripam Campania : a settembre s'Inizia con la preselettiva : Si è conclusa il giorno 8 agosto la fase di registrazione sul portale della Regione Campania, (denominata "step one"), per inoltrare la propria candidatura per 2.175 assunzioni a tempo indeterminato presso la Regione Campania e 166 enti locali della Regione, inquadramento secondo i due differenti profili: C (diplomati) e D (laureati). Il comunicato ufficiale: più di 300.000 domande Il giorno successivo alla chiusura del portale per le iscrizioni ...

Firma contro Salvini. Zingaretti lancia l'Iniziativa Pd "fino al 12 settembre" : Firma contro Matteo Salvini. È l’iniziativa lanciata dal Pd per chiedere le dimissioni del ministro dell’Interno. “Parte la raccolta di firme che andrà avanti fino al 12 settembre in tutta Italia sulla petizione “Troppe ombre. Pochi fatti. Salvini dimettiti”. A tutte le federazioni e ai circoli del Pd sono stati inviati i moduli per la raccolta di firme per sostenere la mozione di sfiducia che il ...