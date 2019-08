Infortunio Pellegri | calvario infinito per l’attaccante del Monaco | sesto stop in 20 mesi

Fonte : calcioweb.eu

(Di sabato 31 agosto 2019) Nuovoper Pietro. Il 18enne attaccante del, rientrato da pochissimi giorni in gruppo, ha accusato in allenamento unmuscolare all’adduttore sinistro. Per il baby azzurro, acquistato dal club monegasco per 25 milioni di euro dal Genoa nel gennaio del 2018, si tratta delin vential servizio di mister Jardim. Scarica o Aggiorna l’App da Google Play per dispositivi Android Scarica o Aggiorna l’App di CalcioWeb sull’App Store per dispositivi iOS L'articoloper l’attaccante delin 20CalcioWeb.

CalcioWeb : #InfortunioPellegri, incubo per l'attaccante ?? in 20 mesi al #Monaco 6 stop ?? -