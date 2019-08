Infortuni | morto a Varese | lunedì sciopero e presidio alla Orsa Foam

Infortuni : morto lavoratore Autostrade ferito su A12 - sindacati ‘garantire sicurezza’ : Roma, 30 ago. (AdnKronos) – “Bisogna arrivare all’adozione di linee guida per le modalità e le azioni coordinate da mettere in campo, affinché vengano garantiti i massimi livelli di sicurezza di chi opera su strada in presenza di traffico veicolare”. Lo chiedono unitariamente Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Sla Cisal e Ugl Viabilità, a seguito della morte, dopo 25 giorni di agonia, del lavoratore di Autostrade, ...