Incidenti in montagna | trovato senza vita un giovane escursionista in Val Sorda

Incidenti in montagna : morto alpinista precipitato sul Cervino : E’ deceduto l’alpinista precipitato, oggi, sulla parete Cheminee del Cervino. Il corpo dell’uomo, di nazionalita’ polacca, e’ stato portato dagli uomini del Soccorso Alpino a Cervinia. Anche il compagno che era con lui, rimasto illeso, e’ stato accompagnato a Cervinia. L'articolo Incidenti in montagna: morto alpinista precipitato sul Cervino sembra essere il primo su Meteo Web.

Incidenti montagna - precipita sul Cervino : soccorso difficile : Un alpinista polacco di 56 anni è precipitato sul versante italiano del Cervino per almeno 200 metri. La scarsa visibilità impedisce al momento all’elicottero dei soccorsi di raggiungerlo e di constatare le sue condizioni. L’alpinista è caduto dalla parete chiamata ‘Chemine’e’, passaggio obbligato per raggiungere il bivacco Capanna Carrel, a 3.830 metri di quota. Qui è stato portato il suo compagno di scalata, ...

Incidenti montagna - donna si infortuna : recuperata dal Cnsas : Una escursionista originaria dell’India si e’ infortunata oggi pomeriggio mentre scendeva lungo la pista da sci del Monte Siera in Friuli, a circa 1.400 metri d’altitudine. Sul posto sono giunti i tecnici del soccorso alpino e speleologico della stazione di Sappada, dopo essere stati allertati da un paesano che ha notato la donna ferita, assistita dal marito. I soccorritori l’hanno raggiunta risalendo la pista con il ...

Incidenti montagna - morti due alpinisti : 21.12 Un alpinista francese di 53 anni è morto, dopo essere precipitato dalla Ferrata del Marmol, sulle montagne bellunesi. Era partito dal Rifugio Settimo Alpini con altri sei connazionali. Arrivati in cima alla Schiara, avevano iniziato la discesa sulla ferrata Marmol quando, in un tratto esposto, l'uomo è caduto nel vuoto. Un altro alpinista è morto sulla Cima Ovest di Lavaredo (Bolzano), colpito da un masso staccatosi dalla parete.

Incidenti montagna : alpinista muore sulle Tre Cime di Lavaredo : Un alpinista è morto mentre stava scalando la Cima ovest di Lavaredo. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo verso le 13 e’ stato colpito da un masso staccatosi dalla parete. Vano l’intervento del soccorso alpino e dell’elicottero dell’Aiut Aklpin Dolomites: l’alpinista e’ deceduto sul colpo. Accertamenti sono stati eseguiti dai carabinieri. L'articolo Incidenti montagna: alpinista muore sulle Tre Cime ...

Incidenti montagna - morta sul Cervino : aveva problemi cardiaci : Cause naturali legate a motivi cardiaci: è l’esito del riscontro diagnostico condotto dal dipartimento di medicina legale dell’Usl della Valle d’Aosta sul corpo di Katsiaryna Klimanskaya, l’alpinista bielorussa di 33 anni morta nella notte tra il 20 e il 21 agosto scorsi sul Cervino, dove si era trovata in mezzo alla bufera con un amico alpinista ucraino suo coetaneo. Non e’ inoltre emersa alcuna lesivita’ ...

Incidenti in Montagna : alpinista muore sul Cervino : Un’alpinista è morta mentre era impegnata nell’ascensione del Cervino dal versante italiano. Il corpo della donna, israeliana, è stato recuperato all’alba dal Soccorso alpino valdostano: si trovava ad un centinaio di metri sotto la Capanna Carrel, a 3,700 metri di quota. La dinamica dell’incidente è ancora da chiarire L'articolo Incidenti in Montagna: alpinista muore sul Cervino sembra essere il primo su Meteo Web.

Incidenti in Montagna : scivola sulla Concarena - morto alpinista 38enne : Questa mattina il Soccorso Alpino ha ricevuto un allertamento sulla Concarena, media Valle Camonica. Tre alpinisti stavano salendo per andare all’attacco della via Cassin ed uno di loro è scivolato sul terreno bagnato ed è precipitato per un centinaio di metri. Sul posto l’elisoccorso di Brescia, pronte a partire a supporto altre squadre della V Delegazione Bresciana. Il recupero è avvenuto dopo lo sbarco con il verricello del tecnico di ...

Incidenti in montagna escursionisti recuperati dagli uomini del Cnsas sulla Majella e sul Gran Sasso : L'Aquila - Poco prima della mezzanotte si sono concluse le operazioni di recupero di due escursionisti di 27 e 28 anni, rispettivamente di Pescara e Cepagatti, bloccati sul monte Amaro, la cima più elevata della Majella. I due ragazzi, dopo essersi allontanati dal resto della comitiva di amici per fare una piccola escursione, hanno infatti perso il sentiero a causa della nebbia e si sono ritrovati nella Rava della Vespa, località ...

Incidenti in montagna - precipita per 60 metri sul Monte Volaia : è grave : Un uomo è caduto per una sessantina di metri sul Monte Volaia, in provincia di Udine. Sul posto gli uomini della stazione di Forni Avoltri del Soccorso Alpino e Speleologico. L’uomo è grave. Un altro incidente si è verificato lungo la discesa dal Monte Avanza, dove una donna è caduta e ha riportato una probabile frattura alla caviglia. Sul posto anche l’elisoccorso della regione Friuli Venezia Giulia, che è stato inviato verso ...

Incidenti in Montagna - Trentino : jumper sbatte contro rocce e muore : Tragedia sulle montagne del Trentino nel giorno di Ferragosto: una base jumper è morta dopo aver impattato violentemente contro la roccia. L’incidente si è verificato sul Monte Brento, che sovrasta gli abitati di Pietramurata e Dro nella zona di Arco. La donna avrebbe sbattuto contro le rocce e sarebbe precipitata per circa 200 metri. I soccorritori hanno raggiunto il luogo dell’incidente con due elicotteri ma non hanno potuto far ...

Incidenti in montagna - cade in dirupo : muore davanti al figlio : Tragedia in montagna dove una donna di 54 anni, Patrizia Treviani, è morta oggi pomeriggio sul Monte Sicolo, sopra Endine Gaiano, cadendo in un dirupo per una ventina di metri. La donna, nativa di Endine Gaiano ma che abitava da tempo a Pavia, stava effettuando un’escursione con il figlio. E’ stato il giovane, 27 anni, ad allertare i soccorsi. I due stavano procedendo su un sentiero abbastanza stretto, quando la donna e’ ...

Incidenti in Montagna : cade in crepaccio sul Monte Bianco - morto 38enne : Un alpinista è morto sul versante francese del massiccio del Monte Bianco: il lituano 38enne è caduto per alcune decine di metri in un crepaccio. L’incidente si è verificato ieri pomeriggio, sulla cresta est della Pyramide du Tacul, a 3.300 metri di quota. L’uomo è morto prima dell’arrivo del Peloton de gendarmerie d’haute montagne di Chamonix. Le operazioni di soccorso sono state complicate dalle avverse condizioni ...