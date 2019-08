In Edicola sul Fatto Quotidiano del 1 Settembre | Eppur si muove Dopo la gelata | M5s e Pd

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 31 Agosto : Di Maio : “20 punti o voto”. Zinga annulla il vertice - ma invia gli sherpa : Dal Quirinale in giù, Di Maio s’arrocca e fa irritare tutti Il capo del M5S: “O passano i nostri punti di programma o meglio le urne” I 5Stelle si agitano, i democratici e il premier s’arrabbiano, il Colle s’infuria di Luca De Carolise Fabrizio D’Esposito Visti da lontano di Marco Travaglio La crisi di governo vista dalla festa del Fatto alla Versiliana sembra molto più chiara. E persino più semplice. Forse perché qui si parla di cose ...

Operazione rossotrump : cosa c'è sull'Espresso in Edicola da domenica primo settembre : Un nuovo governo fondato sul trasformismo. Il gioco dell'oca della crisi. E tutte le bugie di Salvini & Co. sull'invasione dei migranti. Ecco cosa trovate sul numero in arrivo in edicola e sui device. E gli articoli in anteprima per gli abbonati Espresso+

Titoli e aperture : gli ostacoli sulla strada di Conte - spiegati dai quotidiani in Edicola : “Un governo di novità”. Così si è espresso il Presidente incaricato Giuseppe Conte nel ricevere il mandato di formare l'esecutivo Pd-M5S dal presidente Sergio Mattarella. “Avevo dubbi ma li ho superati. Non sarà un governo ‘contro' ma un governo all'insegna della novità” ha detto. Subito avviato il giro di consultazioni con i partiti. Tuttavia le trattative con i dem e i Cinque Stelle si preannunciano non facili e in salita. Nel frattempo ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 30 Agosto : Però questi no. Nel toto-ministri nessun inquisito : Perché no Veti esplorativi. I ministri da evitare Nel totoministri, almeno per il momento e a quanto risulta, per la prima volta non sembrano esserci ancora inquisiti o condannati. Circolano Però nomi che, secondo il parere delle nostre firme, sarebbe meglio evitare quantomeno per una questione di opportunità. Se il prossimo governo dovrà essere nel segno della discontinuità e della “novità” di cui […] di RQuotidiano Raccolta ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 29 Agosto : La fumata. Dopo tanto fumo nero - esce il bianco : oggi Mattarella incarica Conte per il governo : oggi alle 9.30 Incarico a Conte: “Tocca a lui decidere su Di Maio” Il quirinale – Mattarella convoca il premier incaricato e gli affida il compito di trovare la quadra: dalla decisione sui vice all’equilibrio dei ministri di Fabrizio d’Esposito 12 anni Dopo di Marco Travaglio C’è un Fatto, di questa pazza crisi, che non era scontato: la standing ovation con cui la Direzione del Pd ha approvato per acclamazione il via libera di ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 28 Agosto : NEMICI MIEI. Il governo delle differenze e diffidenze alta tensione : Giallorossi “Vicepremier o niente”. Le condizioni di Di Maio a Conte e Zingaretti Prima lo stop, poi la ripresa – Altri ostacoli nella trattativa per la nuova maggioranza: il segretario Pd vuole posti di peso, il leader 5 Stelle insiste per il ruolo a palazzo Chigi di Luca De Carolis e Wanda Marra Salsa Aurora di Marco Travaglio Noi, che siamo gente semplice, ci orientiamo con quattro bussole molto collaudate, che non ci hanno ...

Titoli e aperture : la seconda tornata di consultazioni presentata dai quotidiani in Edicola : L'avocato Giuseppe Conte torna sulla scena di Palazzo Chigi. E lì, ieri sera, partecipa alla trattativa con Di Maio, Zingaretti e Orlando. La discussione su programmi, nomi e ruoli di un possibile nuovo governo Conte bis o Bisconte, come è già stato ribattezzato da alcuni quotidiani, è durata quattro ore ed è apparsa molto in salita, piuttosto difficile. Per le richieste reciproche dei singoli attori in gioco e pretendenti al governo del Paese. ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 27 Agosto : Conte 2. La vendetta. Zinga cede a Di Maio sul premier - incontro fino alla notte per l’intesa sui ministri : La giornata Cade il tabù su Conte. Il governo è quasi Fatto Ha vinto l’inerzia della politica, hanno vinto le ragioni di tanti mondi e poteri diversi. Più forti dei dubbi di Nicola Zingaretti e Luigi Di Maio, sposi obbligati con il mal di pancia celato dietro ai sorrisi da telecamere. Costretti a ignorare anni di insulti incrociati, sospetti che fanno rima con accuse, distanze che su […] di Luca De Carolis Rousseau ragionava di ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 26 Agosto : Cresce il pressing su Zinga per il premier (anche dal G-7 e da Landini) : La trattativa Zingaretti insiste, Di Maio alza il tiro. Oggi il giro di boa I due leader di mondi diversi in fondo l’accordo non lo vorrebbero, potendo si sarebbero presi il voto anticipato (Nicola Zingaretti) o magari addirittura la Lega (Luigi Di Maio). Forse però non possono più tornare indietro. “Il treno è andato troppo avanti per fermarsi, lentamente arriverà dove deve arrivare” riassume un veterano del Pd. In […] di Luca De ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 25 Agosto : Il ritorno di Conte. Salvini addio. Il premier chiude il forno leghista e resta in gioco : La trattativa Il dialogo va avanti. Su Conte l’assedio del Pd a Zingaretti “Il nodo è uno solo: il nome del premier”. Un dirigente del Pd zingarettiano a fine pomeriggio sintetizza così lo stato dell’arte. Confuso e complicato, perché Cinque Stelle e democratici cercano un’intesa, ma la via per Palazzo Chigi è stretta. Un ruolo per cui sono tre i nomi che circolano: Giuseppe Conte, Luigi Di Maio […] di Luca De Carolis e Wanda ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 24 Agosto : Di Maio resiste alle sirene : “Conte premier o niente” : Contatto Incontro Di Maio-Zingaretti: “Conte premier”, “No lui no” I due leader si sono incontrati ieri sera. Sul nome il dem vuole “discontinuità”. Sul programma, invece, “ampia convergenza” di Ilaria Proietti Pari opportunismi di Marco Travaglio Tra i motivi che militano a favore di un governo M5S-Pd c’è lo spettacolo che va in scena alla Rai. Che resta lo specchio migliore della politica peggiore. I sismografi segnalano movimenti ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 23 Agosto : Il pagliaccio. Rivuole il governo col M5S che ha appena rovesciato ed elogia di maio che gli dà del traditore : Fine consultazioni La trattativa sui 10 punti Il tempo scade martedì Il primo giro dei partiti al Colle si chiude con l’offerta di M5S a discutere di un patto di legislatura. Il Pd apre, Salvini vuole verificare se i gialloverdi non esistono più – La giornata – di Ilaria Proietti Mutande di ghisa di Marco Travaglio Che il Pd non fosse un partito, ma un manicomio, era noto, anche se dopo un anno passato a parlare di Salvini ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 22 Agosto : Falsa partenza. Zinga : “Conte no” Renzi : “Conte sì” : Giallo-rossi Zingaretti alza il tiro col M5S. Ma il Pd lo lascia subito solo I 5 punti – Il segretario prova a dettare le condizioni per l’accordo. La direzione approva all’unanimità, ma intorno sono già tutti pronti a firmare la tregua con Di Maio & C. di Wanda Marra 5 punti di sutura di Marco Travaglio Un lettore ci scrive: “Un governo M5S-Pd sarebbe la peggiore sciagura”. Vero, ma con una piccola aggiunta: “Dopo un governo ...