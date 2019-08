«Il sindaco del Rione Sanità» secondo Martone? De Filippo in salsa «Gomorra» E funziona

?Il sindaco del rione Sanità? conquista Venezia : Mario Martone fa il pieno di applausi : Molti applausi e accoglienza calorosa alle proiezioni stampa de ?Il sindaco del rione Sanità?, il film con cui un regista raffinato come...

A Venezia il cinema italiano si difende bene con "Il sindaco del Rione Sanità" di Martone - : Serena Nannelli Mario Martone aggiorna un classico di Eduardo De Filippo facendolo parlare alla contemporaneità e avvalendosi d'interpreti validi e dalla complicità rodata. E' sbarcato al Lido il primo tra i film italiani in concorso alla Mostra del cinema di Venezia di quest'anno: "Il sindaco del Rione Sanità" di Mario Martone, trasposizione cinematografica di un testo di Eduardo De Filippo scritto sessant'anni fa ma con ancora ...

Mostra del Cinema di Venezia - Martone mette in scena Il sindaco del Rione Sanità e cambia il finale : Eduardo De Filippo secondo Mario Martone. Prima o poi il trapasso tra palco e schermo doveva avvenire. Ed è meglio che a trattare Il sindaco del Rione Sanità, in Concorso a Venezia 76, stesso titolo, stessa identica trama con “qualche piccolo taglio”, sia stato uno dei più importanti e lucidi registi italiani contemporanei. Un signor artista che a chi gli chiede perché ha usato, in parte, attori teatrali per questo film risponde: “Per me ci sono ...

Marco Vannini - la decisione del sindaco nel ricordo del giovane ucciso a 20 anni : Un teatro per i giovani nel nome di “Marco Vannini”. Così si chiamerà il nuovo centro polifunzionale di via Yvon De Begnac di Ladispoli e sarà dedicato proprio alla memoria del giovan ucciso a 20 anni, il 18 maggio del 2015, con un colpo di pistola esploso nella casa dei genitori della sua fidanzata, Martina Ciontoli. La giunta comunale di Palazzo Falcone ha approvato la delibera all’unanimità.\\ adsensesi ”Prima di procedere in tal ...

Esplosione Stromboli - ordinanza del sindaco : “Stop allo sbarco dei turisti” [GALLERY] : “La situazione è sotto controllo e, fortunatamente, questa volta non si registrano vittime o danni. La macchina della protezione civile e delle forze dell’ordine si è messa in moto da subito. E’ stata un’Esplosione molto forte e ovviamente i turisti si sono spaventati, ma i nostri volontari sono in strada a dare tutte le indicazioni possibili e a rassicurare tutti”. A dirlo all’Adnkronos è il sindaco di ...

Benito Mussolini - riapre al pubblico la cripta di Predappio. Il sindaco : "Aumenta l'indotto del circondario" : Potrebbe riaprire al pubblico il sacrario di Benito Mussolini. Il pronipote del Duce, Caio Giulio Cesare Mussolini, ha incontrato per la prima volta il nuovo sindaco di Predappio, Roberto Canali, con cui - come ricorda Adnkronos - ha intrattenuto un "lungo e cordiale" dialogo. "Una decisione – rilev

Predappio - riapertura della cripta del Duce. Incontro tra pronipote di Mussolini e sindaco : “Il turismo ne gioverebbe” : “Il turismo ne gioverebbe”. Così il sindaco di Predappio, Roberto Canali, ha commentato la possibilità di riaprire in modo permanete alle visite la cripta di Mussolini, annunciata dopo un Incontro con Caio Giulio Cesare, il pronipote del Duce. Visitare la tomba era possibile fino a poco meno di due anni fa. “Salvaguardare il rispetto del luogo di culto e la volontà di tante persone di visitare la tomba”, ha commentato ...

Plauso del M5S di Ragusa al lavoro del vicesindaco Giovanna Licitra : I consiglieri del gruppo consiliare M5s Ragusa Antonio Tringali e Sergio Firrincieli paludono al lavoro fatto dal vice sindaco, Giovanna Licitra

E' morto a Scicli Pino Lonatica - docente - sindaco e presidente della Provincia : Lutto nel mondo politico e culturale di Scicli. E' morto Pino Lonatica, presidente della Provincia regionale di Ragusa, poi sindaco di Scicli

Tav - via agli espropri a Salbertrand : “110mila metri di capannoni e 600 tir al giorno”. Il sindaco contrario : “Si svende salute con scusa del lavoro” : “Per anni in questa terra si è venduto il lavoro in cambio della salute, ma adesso basta”. Roberto Pourpour è il sindaco di Salbertrand, un comune di 600 abitanti in Alta Valsusa. È stato eletto pochi mesi fa grazie alle sue posizioni contrarie al nuovo cantiere industriale per la valorizzazione dello smarino della Torino-Lione, che dovrebbe sorgere nel suo comune su un’area di 110mila metri quadri. Secondo i dati ufficiali, qui dovrebbero ...

A Taranto i Giochi del Mediterraneo del 2026. La felicità del sindaco Melucci : "La città può ripartire" : L'assegnazione a Patrasso in Grecia durante l'assemble annuale del Comitato dei Giochi del Mediterraneo. Malagò: "Sarà un anno speciale, prima le Olimpiadi invernali poi i Giochi"

Migranti - sindaco Lampedusa : “Nave militare spagnola è qui - ma nessuno dà autorizzazione per trasferimento dei 15 della Open Arms” : Migranti in giro per l’isola a causa del centro di accoglienza ormai sovraccarico e nessun segnale dalle istituzioni per dare il via alla redistribuzione a livello europeo. A protestare per la situazione a Lampedusa è il sindaco Salvatore Martello che, in un post su Facebook, denuncia l’impasse spiegando che la nave Audaz della Marina militare spagnola, arrivata davanti all’isola siciliana per imbarcare i 15 Migranti che ...

T-shirt choc del vice-sindaco : "Se non puoi sedurla - puoi sedarla" : Gianni Carotenuto Loris Corradi, vice-sindaco di Roverè (Verona) per Fratelli d'Italia, si è presentato a una festa con una T-shirt sessista con scritto davanti "se non puoi sedurla..." e dietro "puoi sedarla". FdI: "Valori incompatibili con il nostro partito" "Non mi ha fatto per niente ridere". La lettera firmata da una lettrice de L'Arena ha scatenato il puriferio attorno al vice-sindaco di Roverè (Verona) Loris Corradi. 35 anni, ...

**Verona : Coordinatore Fdi - 'vicesindaco Roverè non è del nostro partito'** : Roma, 24 ago. (AdnKronos) - "Il vicesindaco Loris Corradi non rappresenta Fratelli d’Italia a Roverè. Eletto nella lista 'Lega Nord-Civiche', si era avvicinato al nostro partito tra il 2017 e il 2018 ma si era poi allontanato perchè critico su alcune scelte". Lo puntualizza Ciro Maschio, deputato e